Компания SANA подаст в суд за обвинения в использовании растительных жиров

Руководство компании SANA подаст в суд на лабораторию, обвинившую предприятие в наличии большого количества растительных жиров. Об этом в эфире GRT заявила глава компании Мария Акбаш.

«Мы опровергаем заявления о том, что в продукции SANA присутствуют растительные жиры. Я была в этой лаборатории, где проводились исследования и, якобы, нашли в нашей продукции растительные жиры. Они мне сказали, что могли возникнуть погрешности в лабораторном оборудовании. Ну это несерьезно! Если есть погрешности - перепроверьте и только потом выдавайте это общественности», - заявила Мария Акбаш, передает Gagauzinfo.md.

Компания SANA отправила свою продукцию в другие независимые лаборатории для исследования. Получив результаты, руководство фирмы намерено подать в суд на лабораторию, оклеветавшую их продукцию.

«Мы отправили образцы в лабораторию в Кишиневе, отправили в независимую лабораторию в Киеве. На днях у нас будут представители ANSA, которые лично отберут образцы для лабораторных анализов. Три разных лаборатории дадут свое заключение и потом я смогу подать иск в суд на ту лабораторию, которая ввела в заблуждение нашего потребителя», - добавила Акбаш.

Сегодня использование растительных жиров в молочной продукции допустимо, но производители должны декларировать эту информацию на упаковке, отметила Мария Акбаш в эфире радиостанции GRT. «Потребитель сам выбирает, что ему купить, более дешевый продукт с растительными жирами или натуральный с молочными жирами. Для нас нет никакого ни экономического, ни чисто по совести смысла добавлять растительные жиры. Сегодня мы работаем только на собственном молоке, мы отвечаем за свой продукт», - добавила глава компании.

Ежедневно комратское предприятие «Олой пак» обрабатывает около 10 тонн молока и молочной продукции.