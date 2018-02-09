Чуря: В новом парламенте будет воссоздан альянс за евроинтеграцию, в который, возможно, войдут унионисты

Минувший год можно назвать годом тактических побед Демократической партии, считает политолог Корнелиу Чуря.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он отметил на пресс-конференции в пятницу: "Своими действиями правящая партия доказала, что способна добиваться своих целей, даже несмотря на противодействие со стороны президента Игоря Додона. Но как оценит народ такой триумф демократов и, соответственно, какими будут его предпочтения на будущих выборах - предсказать трудно. Это подтверждают и социологические опросы, которые по-разному оценивают рейтинг ДПМ - от 6% до 15%".

По словам эксперта, "хотя молдавские юристы изобрели своего рода ноу-хау - временное отстранение президента от власти, Игорь Додон не проиграл, скорее, это помогло ему четче обозначить собственную политическую позицию".

"Ключевым событием прошедшего года стало утверждение смешанной избирательной системы, что сформировало политическую динамику 2017 года. Эта тенденция сохранится в 2018 году. Соответственно продолжится противостояние ПСРМ и ДПМ и векторов восток-запад. Но особенно жаркой будет борьба за обладание кишиневским престолом - примэрией, ведь столица играет ключевую роль на парламентских выборах", - считает Чуря.

Экс-депутат Валентин Крылов отметил, что "2017 год можно назвать периодом относительной стабильности в Молдове". "Но республика не сделала ни шага в сторону улучшения качества жизни населения, и по-прежнему страдает от старых проблем - высокого уровня безработицы, особенно в районах, неэффективности судебной системы, и серьезного недостатка административных кадров", - сказал Крылов.

Повторение событий 7 апреля 2009 года невозможно в нынешней ситуации, считают Корнелиу Чуря и Валентин Крылов.

"Молдавским властям в последние два года удалось снизить уровень недовольства в обществе, и, как следствие уменьшить и протестный потенциал, - отметил Чуря. - Конечно, протестное движение не прекратится в 2018 году, но будет носить скорее мобилизационный, а не агрессивный характер - в основном к акциям протеста прибегнут оппозиционные правые силы, которые таким образом постараются привлечь электорат в контексте будущих парламентских выборов".

По мнению эксперта, прогнозировать итоги выборов можно исходя из результатов социологических опросов, которые показывают, что правящая Демократическая партия не получит парламентское большинство: "Поэтому можно говорить о создании нового альянса за евроинтеграцию, в который войдут несколько проевропейских партий, возможно, даже унионистских". Однако никто точно не знает, каковы будут результаты выборов по одномандатным округам. Они могут преподнести сюрприз, как в 2001 году, когда неожиданно для всех ПКРМ получила 71 мандат. Такой успех может повторить Партия социалистов. Хотя это маловероятно, ничего нельзя исключать".

Валентин Крылов считает, что "2018 г. станет годом большого обмана избирателей".

"Ключевую роль в этом обмане будет играть Партия социалистов, которая имитирует борьбу с режимом и выставляет себя оппозиционной, но на деле подчиняется Демпартии, что доказывает и поддержка ПСРМ в утверждении смешанной системы. При таком порядке парламентских выборов ведущую роль будет по-прежнему играть ДПМ. Оппозиционные партии "Платформа DA" и PAS смогут пройти в парламенте и занять место парламентской оппозиции", - подчеркнул Крылов.