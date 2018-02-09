Молочные продукты с растительными жирами будут продаваться отдельно

Молочные продукты, содержащие растительные жиры, будут продаваться на отдельных полках в магазинах.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) предлагает ужесточить санкции против экономических агентов, которые будут размещать ложную информацию на этикетках, вплоть до немедленной приостановки деятельности на определенный период времени, передает realitatea.md.

Также ANSA потребовало исключить в надписях на товарах с растительными жирами наименование молочный продукт („produs lactat”).

Решения были приняты после исследования, проведенного Фондом Восточная Европа (EEF), в рамках которого проверялись 126 молочных продуктов разных производителей в Украине, Румынии и Республике Молдова. Результаты показали, что некоторые продукты почти не содержат молочного жира.