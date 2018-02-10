Из-за обвала американских бирж жителям Молдовы пора избавляться от долларов?

Финансовые эксперты считают, что пугаться рано и время доставать заветные кубышки еще не пришло

За последние пару дней Dow Jones рухнул более чем на тысячу пунктов, чего не наблюдалось со времен кризиса 2008 года. Эксперты уже отмечают, что текущая ситуация может повлечь за собой обвал фондовых индексов по всему миру. При этом американский рынок акций уже понес довольно серьезные потери только за первую неделю февраля. Само собой, рядовых граждан это не слишком интересует, но возникает другой вопрос: что будет с долларом?

Если проследить динамику последних дней, то можно заметить, что курс лея по отношению к доллару не внушает оптимизма, «баксы» медленно ползут вниз.

А тут еще и сами американцы нагоняют страха.

Издание The Balance, которое публикует финансовые новости для домохозяек (и делает это весьма грамотно), дало совет, что делать простым американцам, если случится крах доллара. Советы просты — хранить под рукой наличные, запастись золотыми и серебряными монетами, а ещ елучше — уехать на время из страны, куда-нибудь в Восточную Европу и там переждать. Дескать, у нас даже небольшая горстка монет поможет жить безбедно длительное время.

А нам тогда что делать? Бежать в обменники и сдавать доллары? Отложить их до лучших времен? Главный совет, что мы можем дать — не паниковать!

- В США падал рынок ценных бумаг, это не имеет прямого отношения к курсу валют. При этом экономика в США укрепляется — инфляция растет (для них это позитивно), безработица падает, зарплаты растут. То есть, экономика постепенно восстанавливается. Для доллара — это позитивная ситуация, так что ждать изменений в сторону ослабления доллара не стоит, - рассказа «КП» эксперт финансового рынка Сергей Балабан. - Речь идет скорее о слухах, кот-то что-то скажет и пойдет волна.

Так что бежать и менять доллары не надо, пусть они лежат себе спокойно. Пока никаких серьезных изменений не ожидается. Напротив, я склонен полагать, что доллар начнет восстанавливаться по отношению к евро. Если не будет серьезных военных действий или резкого падения нефти, то и доллару ничего не грозит.

ИРИНА ШЛАПА