Марк Ткачук — о скандале, который пытаются раздуть в Молдове из его фильма: «Меня атакуют за то, чего нет!»

Корреспондент «КП» поговорил с автором проекта «Общий язык» о том, почему он вызвал неоднозначную реакцию.

Несколько дней назад была опубликована первая часть масштабного проекта «Общий язык» - серия «Два человечества». Это один из восьми сюжетов, охватывающих период от каменного века до XIV столетия н.э. Проект исторический, образовательный, однако он вызвал в молдавском сегменте социальных сетей множество споров. Почему? Мы решили узнать у автора идеи и самого проекта Марка Ткачука.

- Марк Евгеньевич, прежде всего, хотели поздравить с выходом фильма!

- Спасибо большое.

- Довольны результатом?

- Ну, о результате говорить крайне рано — это только первая серия, еще семь впереди. Цыплят по осени считают.

- Какие получали отзывы?

- Пока преимущественно позитивные, и это очень сильно нас обязывает.

- Была, как мы видим, и, мягко говоря, неоднозначная реакция...

- Этого не избежать: у людей разные точки зрения, разные представления о прекрасном.

- Но ведь многие говорят не о сути, не о самом фильме...

- Ничего страшного, мы к этому относимся иронично и спокойно, без агрессии, без ощущения себя истиной в последней инстанции.

- Но Вы видите атаку исключительно на свою персону? Некоторые блогеры говорят именно о Вас...

- Я не вижу сейчас атаки особой, если честно говорить. У меня был анонс такой ироничный перед выходом фильма — о том, что этот фильм посвящен такой теме: кто был раньше — молдаване, румыны, русские... А потом была фраза: «Всего этого в фильме не будет». А они и многие другие очень нетерпеливые начинают атаковать то, чего нет. Больше терпения, больше вдумчивости, желания сидеть за письменным столом, с открытой книгой... Потому что тексты читать сейчас люди разучились, они читают комменты — максимум два предложения, а если пошло четвертое, то внимание отключается. В этом проблема.

- Когда ждать следующей части?

- На следующей неделе.

- О чем она будет?

- А этого сказать уже не могу, всему свое время.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ