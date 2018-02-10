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Здоровье
20 человек были задержаны за коррупционные схемы при продаже лекарств
10.02.2018

Двадцать человек были задержаны за подозрение в приведении в действие коррупционных схем, через которые торговые агенты фармацевтических компаний договаривались с некоторыми врачами медико-санитарных учреждений в целях продвижения их продукции.

Среди задержанных фигурируют 12 сотрудников медицинских учреждений из Кишинева, Кахула и Единец и восемь представителей фармацевтических компаний из Кишинева. Аресты были произведены в пятницу, 9 февраля, после проведенных обысков.

Согласно пресс-релизу Национального центра по борьбе с коррупцией, цитируемого IPN, представители фармацевтических компаний находили врачей в медицинских учреждениях и убеждали их назначать своим пациентам определенные лекарства, находящиеся в перечне аптек. В обмен на услуги по продвижению, медицинские сотрудники систематически получали различные суммы денег, товары или спонсорство для зарубежных поездок.

В ходе расследования были установлены и случаи, когда торговые агенты настаивали на том, чтобы врачи назначали больше лекарств пациентам, особенно те, у которых приближалась дата истечения срока годности.

В ходе расследования были учтены и действия некоторых членов Совета по компенсированным медикаментам из фондов обязательного медицинского страхования, которые включали или сохраняли определенные лекарства в Списке компенсированных медикаментов в нарушение Положения о механизме включения лекарственных средств для компенсации.

НЦБК отмечает, что расследование схемы началось давно. Проверки продолжаются в целях выявления других вовлеченных лиц. Если врачи будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свобо


 
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