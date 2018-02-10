Юрие Цaп: Сдача в концессию Кишинёвского международного аэропорта не была оправданной

Сдача в концессию Кишинёвского международного аэропорта не была оправданной. Об этом заявил председатель парламентской комиссии по расследованию сдачи в концессию Кишинёвского международного аэропорта, депутат Юрие Цaп, сославшись на подготовленный этой комиссией отчёт. Помимо этого, в своём заключении НЦБК предупредил правительство о том, что технико-экономическое обоснование не соответствовало предъявляемым требованиям. Такие заявления были сделаны в ходе передачи „Cutia neagră” на телеканале TV8, передаёт IPN.

„Цифры самым подробным образом показывают, что эта концессия не была необходимой, просто не хватало адекватного управления со стороны государства. Таков вывод, к которому мы пришли по итогам анализа информации, представленной государственными органами – Министерством финансов и Национальным центром по борьбе с коррупцией”, - заявил Юрие Цап.

Бывший госсекретарь при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Олег Тофилат предполагает, что конкурсная документация на английском языке не была разослана всем предприятиям, в том числе зарубежным. И даже если бы иностранные компании решили принять участие в конкурсе, они всё равно не смогли бы представить достойное предложение, да ещё и на румынском языке. „С самого начала не было никакого намерения проводить конкурс, и это абсолютно ясно”, - считает Тофилат.

Экс-директор MoldData Сорин Стати заявил, что, согласно информации, которую предоставил НЦБК, прибыль компании Aviainvest, взявшей в концессию Кишинёвский международный аэропорт, значительно увеличилась. Если в 2012 году доходы аэропорта составили 8 миллионов, то в 2014 году компания Aviainvest получила прибыль в размере 109 миллионов леев. „Это с учётом инвестиций, которые уже были сделаны”, - говорит Стати.

Как утверждает журналист-расследователь Ион Пряшка, из тех документов относительно сдачи аэропорта в концессию, к которым он имел доступ, неясно, кто является конечным бенефициаром компании Aviainvest. „Присутствуют лишь посредники, имена которых ни о чём не говорят”, - заявил Пряшка.