Осуждение российских информационных атак, глазами экспертов

Принятая парламентом декларация, осуждающая информационные атаки Российской Федерации на национальную информационную безопасность и её самовольное вмешательство в молдавскую политику, положительно воспринята частью молдавских экспертов. Заместитель директора Института правовых и политических исследований при Академии наук Молдовы Виктор Жук в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV заявил, что депутаты поступили абсолютно верно, приняв этот документ, передаёт IPN.

По его словам, эта декларация была принята не столько из-за потребности соблюсти принцип взаимности, в ответ на декларацию российской Государственной думы, сколько из-за необходимости проинформировать широкую общественность о том, что российские партнёры вмешиваются во внутренние дела Молдовы и ставят под угрозу её национальную безопасность. „В Республике Молдова всегда имелось солидное российское присутствие, оно практически никогда не прекращалось”, - заявил Виктор Жук.

По его мнению, хотя эта декларация не сильно изменит отношения между Молдовой и Россией, она, тем не менее, была необходима. „Я сказал: „не сильно изменит”, потому что вне зависимости от возможных будущих деклараций, Российская Федерация, когда захочет, прибегает к эмбарго, к задержанию товаров и к их возврату”, - сказал Виктор Жук.

Декан Факультета международных отношений, политических и административных наук Государственного университета Молдовы Александру Солкан считает, что эта декларация запоздала, по меньшей мере, на 20 лет. „Российская Федерация со второй половины 90-х годов начала позволять себе многие вещи, недопустимые между двумя суверенными государствами. Поэтому понятно, что Россия стала рассматривать территорию Республики Молдова как пространство своих жизненных интересов”, - сказал Солкан.

8 февраля парламент принял Декларацию, осуждающую российские информационные атаки на национальную информационную безопасность и самовольное вмешательство этой страны в молдавскую политику.