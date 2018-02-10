Декларация о российских информационных атаках: за и против

Разноречивые мнения по поводу декларации парламента, осуждающей российские информационные атаки на национальную информационную безопасность и её самовольное вмешательство в молдавскую политику. В то время как демократы утверждают, что документ является ответом на действия Российской Федерации, социалисты считают, что его принятие создаст ещё больше проблем. Мнения были высказаны в эфире передачи „Главный вопрос” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя считает принятую парламентом декларацию элементом той же логической цепочки, что и принятие закона против пропаганды, а также открытие офиса НАТО в Кишинёве. По его словам, Североатлантический альянс ещё в 2015 году объявил о необходимости начать информационную войну против России, и в этом контексте в Молдове имел место ряд антироссийских действий.

Депутат утверждает, что из-за таких действий властей, как подписание данной декларации, возникнут проблемы в урегулировании приднестровского конфликта.

Депутат от Демократической партии Корнел Дудник заявил, что, несмотря на принятые Молдовой декларации, власти страны не заинтересованы в ухудшении отношений с Российской Федерацией. „Мы очень хорошо понимаем, каковы наши общие интересы, каковы интересы каждой из сторон, и должны это учитывать. В то же время, Молдова является независимым государством, имеющим свой собственный статус в международном сообществе, и её позицию следует принимать во внимание, даже если это небольшая страна”, - заявил депутат.

По словам демократа, 1,5–2 года назад Российская Федерация послала тревожные сигналы, задержав на своей границе высокопоставленных чиновников и дипломатов.