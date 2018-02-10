Стартовала Олимпиада в Пхёнчхане

Молдова в 7-й раз принимает участие в Зимних Олимпийских играх. В Пхёнчхане страну представляют два спортсмена, передаёт IPN.

Знаменосцем сборной Молдовы стал 21-летний Николае Гайдук, который будет соревноваться в лыжных гонках. Он дебютирует на Олимпиаде 16 февраля. Раньше него в борьбу вступит Кристофер Хёрль, который не участвовал в церемонии открытия Игр в связи с плохим самочувствием.

Помимо спортсменов, в состав молдавской сборной входят тренеры Надежда Брия и Ханс Фрик, а также представители Национального олимпийского и спортивного комитета Кристина Васильянова и Лариса Попова. В Пхёнчхане находится и председатель НОСК Николае Журавски. В нынешних Зимних Олимпийских играх принимает участие рекордное количество спортсменов, представляющих 92 страны мира.

Лучший результат в истории Молдовы на Зимних Олимпийских играх был показан в 2006 году, когда биатлонистка Наталья Левченкова заняла 8-е место.