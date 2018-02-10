Владимир Цуркан о декларациях об объединении с Румынией: это хорошо управляемые действия, в том числе и из-за рубежа

В интервью для портала ТРИБУНА депутат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Владимир Цуркан ответил на следующий вопрос: Как Вы оцениваете декларации об объединении с Румынией, принятые рядом местных властей?

«Во-первых, ясно, что это хорошо управляемые действия, в том числе из-за рубежа. Это очевидно. Эти декларации не что иное, как проявление сепаратизма, неконституционные и антигосударственные действия», — отметил он.

На вопрос, каковы шансы на утверждение декларации ПСРМ в парламенте, Цуркану ответил следующее: «Мы, фракция ПСРМ выдвинули этот проект постановления и декларацию, осуждающие унионистские действия, и обращаемся ко всем государственным органам с призывом не просто осудить эти действия, но и наказать виновных.

Считаем, что эти декларации направлены против интересов народа Республики Молдова и государства Республика Молдова. Каковы шансы? Мы считаем, что все, кроме ЛП нас поддержат. Мы должны стоять на страже государственных интересов. Кто не проголосует за эту декларацию и постановление, автоматически вносятся в список противников государственности, Конституции и народных интересов Республики Молдова».

Андриана Кептине