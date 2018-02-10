Общество Опубликован список советников президента по вопросам помилования Новый состав Комиссии по вопросам помилования осужденных лиц при президенте Республики Молдова был опубликован в пятницу, 9 февраля, в Официальном мониторе, передает IPN. Председателем комиссии остается композитор, художественный руководитель и первый дирижер Национального симфонического оркестра Компании „Телерадио-Молдова” Георге Мустя. Должность вице-председателя будет занимать заместитель генерального секретаря Аппарата президента Республики Молдова Николай Постурусу. Обязанности секретаря будет выполнять начальник Главного управления правопорядка при Аппарате президента Республики Молдова Александр Охотников. Другие четыре члена комиссии - священник Храма Преображения Кишинева Иоанн Плэмэдялэ; бывший председатель Конституционного суда Думитру Пулбере; доцент, кандидат педагогических наук, Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ Отилия Стаматин и доктор медицины Константин Цуркан. Комиссия по вопросам помилования осужденных лиц при президенте Республики Молдова была создана в 1994 году и имела первоначально девять членов.

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