Андриан Канду: Россия пытается манипулировать Молдавией

Председатель молдавского парламента Андриан Канду считает, что между Республикой Молдавия и Российской Федерацией невозможны добрососедские отношения, пока «наших граждан, посещающих Россию, запугивают, арестовывают, даже на уровне министров».

«Таким образом, мы не можем говорить о каком-либо уважении. Мы пытались найти решения, однако на протянутую руку получали пощечину, и тогда мы сказали — хватит», — заявил спикер.

При этом Канду подчеркнул, что Кишинев хочет практического сотрудничества и понимания того, что «Молдавия не является рабовладельческим государством, каким его продолжают видеть некоторые».

По его словам, Москва также причастна к эскалации приднестровского конфликта.

«Все, что происходит в Приднестровье связано с вмешательством Российской Федерации. Армия, вооружение принадлежат России. Наши правоохранительные органы выявили множество российских паспортов, которые были выданы лицам, родившимся в Приднестровском регионе», — сказал Канду.

По мнению руководителя молдавского законодательного собрания, внесенные недавно изменения в Кодекс о телевидении и радио, ограничивающие вещание российских информационно-политических программ, необходимое условие информационной безопасности республики.

«В Молдавии существуют манипуляции, пропаганда и дезинформация со стороны некоторых информационных источников, в том числе российского телевидения», — заключил Андриан Канду.

EADaily уже сообщало, что 8 февраля парламент Республики Молдавия принял декларацию, в которой осудил «выпады Российской Федерации на национальную информационную безопасность и неправомерное вмешательство в политическую деятельность страны».

Документ был принят после того как депутаты российской Государственной думы призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку принятым в Молдавии поправкам к закону о телерадиовещании