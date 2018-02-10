Кишиневец без помощи адвокатов выиграл в ЕСПЧ дело о возврате имущества репрессированного деда

Марина ТИМОТИНА

Европейский суд по правам человека признал Молдову виновной в нарушении прав ее гражданина Владимира Павловича на справедливое судебное разбирательство и право на защиту собственности. Поводом для обращения в ЕСПЧ послужило неисполнение судебного решения о возвращении ему имущества деда, которое было конфисковано советской властью.

Спустя 15 лет после обращения истца ЕСПЧ признал, что права Павловича были нарушены. Суд напомнил, что государство не может не исполнять судебное решение по причине отсутствия средств. Молдову пока не оштрафовали, дав возможность уладить вопрос с истцом мирным путем.

Цалик Павлович, по словам внука, «был крупным коммерсантом и небедным человеком, за что и пострадал»: «В 1923 году приехал из Румынии и купил пять строений вместе с земельным участком размером в 0,1293 га по улице Колодезной, 15 (сейчас улица Коробчану, 19)».

В 1940 году по решению особого совещания при НКВД СССР Цалик Павлович попал в исправительный лагерь сроком на восемь лет. Скончался он в 1943 году, а в 1989 году семья получила документ о посмертной реабилитации.

В 1946 году строения и участок национализировали. Горсовет Кишинева разделил дома на 9 квартир и заселил.

8 декабря 1992 года парламент Молдовы принял закон «О реабилитации жертв политических репрессий, совершенных оккупационным тоталитарным коммунистическим режимом (7 ноября 1917 –23 июня 1990 годов)», утвердив процедуру возврата имущества бывшим репрессированным или компенсации его стоимости. В 1995 году было принято постановление правительства «О порядке возвращения имущества». На основании этих актов сын Цалика Павловича Евгений обратился в примэрию Кишинева с требованием вернуть наследникам активы предка. Не получив ответа, в 1996 году Евгений Павлович при содействии знаменитого адвоката Павла Жевердана подал первый иск в суд сектора Буюкань. Суд постановил аннулировать приватизацию двух квартир, так как они были приватизированы уже после реабилитации Цалика Павловича. Семье должны были вернуть имущество, выселив жильцов, которым МСК был обязан предоставить другое жилье.

Но через год Высшая судебная палата отменила решение на том основании, что жильцов девяти квартир не вовлекли в судебный процесс.

Восемь лет прошли в длительных судебных разбирательствах, дело неоднократного пересматривалось. 24 декабря 2004 года суд сектора Буюкань вновь удовлетворил иск Павловича – уже внука, так как Евгений умер. Решение суда первой инстанции было подтверждено окончательным решением ВСП 7 декабря 2005 года.

После этого Владимир Павлович зарегистрировал в БТИ собственность на свое имя. Он стал собственником де юре, но де факто недвижимость принадлежит примэрии. При этом с 2007 года Павлович платит налог на недвижимость, к 2017 году сумма составила 2600 лей.

Окончательное решение по земельному участку приняла апелляционная палата Кишинева в 2007 году, обязав местную власть передать его Павловичу. В БТИ потребовали решение муниципального совета. Проект был подготовлен, но советники проголосовали против. «Складывалось впечатление, что они не знали, что речь идет об исполнении судебного решения, - говорит Павлович. - Если знали - значит, голосовали против решения суда. Что, МСК выше, чем суд? Дорин Киртоакэ неоднократно заявлял, что пока он жив, Павлович не дождется исполнения решения суда».

Власть сменилась. И вот 5 февраля текущего года Павлович вместе с судебным исполнителем был на приеме у и.о. мэра Кишинева Сильвии Раду и попросил ее включить в повестку дня МСК заявление о передачи в его собственность земельного участка по улице Коробчану.

Параллельно, еще 23 сентября 2005 года, внук пострадавшего Цалика подал иск о возмещении ущерба, нанесенного ему аннулированием решения от 18 июня 2002 года: ведь хозяин не мог распоряжаться своей недвижимостью в 2002-2005 годах. В феврале 2007 года ВСП постановил выплатить ему 1,2 миллиона лей компенсации. Она рассчитывалась на базе средней цены аренды недвижимости в указанный период. Решение было принято после ратификацией Молдовой Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Из-за неисполнения решения от 24 декабря 2004 года сумма компенсации выросла до 2,28 миллиона лей. «До 2010 года деньги в пользу истцов взыскивались из муниципального бюджета, - говорит Павлович. – Советникам все равно, как расходуется бюджет города? Но проблема в том, что рано или поздно все придется вернуть. В 2011 году вступил в силу закон №87 «О рассмотрении дел и исполнении судебных решений суда в разумные сроки». Интересы государства теперь представляет минюст, выплаты осуществляются из госбюджета. Государство вправе взыскать средства в регрессном порядке с местной власти, не исполняющей судебные решения».

С жалобами на неисполнение решения суда Павлович неоднократно обращался в прокуратуру. Ответы были однотипны: нет состава преступления. В ЕСПЧ кишиневец написал жалобу самостоятельно в 2003 году. Дело приняли к исполнению. Началась активная переписка.

Павлович получал ответы правительства на запросы ЕСПЧ и со своими комментариями направлял их в Страсбург. Правительство не контактировало с истцом, хотя, по его мнению, получило информацию об иске. ЕСПЧ исправно получал информацию о ходе исполнения решений, принятых молдавскими судами. На сообщение правительства о том, что решение ВСП на местном уровне исполнено и есть просьба снять жалобу заявителя с рассмотрения, Павлович отреагировал тут же: решение ВПС не исполнено, он просит ЕСПЧ обязать правительство его исполнить.

Недавно примэрия обратилась в суд с просьбой изменить способ исполнения судебных решений: не возвращать недвижимость, а выплачивать ее стоимость. На основании заявления Павловича суд отклонил эту просьбу.

По решению ЕСПЧ от 31 января 2018 года правительство и Павлович должны достичь соглашения, а затем уведомить об этом суд в письменной форме в течение трех месяцев или представить свои замечания по делу.

Неужели судебный процесс станет фамильным, прейдя по наследству к третьему поколению истцов?