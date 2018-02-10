Киртока: Пришло время построить в Кишиневе хорошие сетевые отели

Кишинев является уникальной столицей в Европе, в которой нет ни одного крупного сетевого отеля, и пришло время построить в столице Молдовы хорошие отели, которые также будут способствовать развитию туризма.

Об этом заявил председатель фракции коммунистов и беспартийных в Муниципальном совете Кишинева Василий Киртока, выступая в программе «Городская среда» на телеканале Accent TV, передает NOI.md.

Он отметил, что в молдавской столице есть отель Radisson Blu Leogrand, но он не принадлежит крупной сети и работает по франшизе.

Муниципальный советник обратил внимание на то, что многие избалованные западные туристы путешествуют по миру, являясь клиентами тех или иных сетей гостиниц, и обращаются в туристические центры при этой сети для полной поддержки в организации различных экскурсий.

Василий Киртока посетовал на то, что в Молдове, к сожалению, нет до сих пор ни одного крупного сетевого отеля, в то время, как в Тбилиси, Ереване, Баку и столицах других стран СНГ их построено множество.

По его мнению, задача властей - встретиться с владельцами крупных гостиничных сетей, помочь выбрать участок для покупки, оказать поддержку для работы в нашей стране.

Василий Киртока полагает, что и в Молдове можно найти деньги для строительства крупных гостиниц при правильной финансовой политике Нацбанка, которая требует серьезных корректировок.

Говоря о перспективах развития туризма в Кишиневе, председатель фракции коммунистов и беспартийных в Муниципальном совете Кишинева подчеркнул, что молдавская столица расположена в очень интересном месте и хранит многочисленные артефакты древнейшей культуры в мире.

«Хранилища наших музеев забиты тысячелетними артефактами – уникальными горшками, серебряными фибулами, золотыми монетами, нужно просто заниматься этим. Кроме того, интересно, что весь город Кишинев находится на подземелье, под землей расположены каменоломни, древние подвалы еще с домолдавских, молдавских, турецких времен. Их нужно откапывать потихоньку и превращать в туристические объекты. Есть вещи, которые лежат на поверхности», - отметил Василий Киртока.