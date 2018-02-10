Введут новые правила добровольного исполнения судебных решений

Конституционный суд Молдовы (КС) потребовал от депутатов внести изменения в Исполнительный кодекс и пересмотреть сроки, в течение которых дебитор вправе добровольно выполнить решение судебной инстанции.

Подразумевается, что должник вправе рассчитывать на разумный срок для исполнения вердикта по собственной инициативе – без начала принудительного производства и выплаты крупного, нередко заоблачного гонорара судебному приставу. В то же время КС сократил перечень дел, по которым судебные инстанции должны самостоятельно давать старт исполнению вердикта.

Как отмечают специалисты, число жалоб, касающихся исполнительного производства, с каждым годом растет, а лазейки в законах, играющие на руку судебным исполнителям, устранять не спешат.

И долги и гонорар

Сегодня практически любые долги гражданина, включая задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, алименты, неоплаченные штрафы, а также задолженности по кредитам, могут быть взысканы в судебном порядке. Но взыскания, которые предписаны по суду, не всегда корректно исполняются приставами. Кроме того, дебиторов нередко ставят перед необходимостью погасить не только накопившиеся долги, но и внушительный гонорар судебному приставу, даже в случае согласия добровольно исполнить решение суда. Скандальную известность получили случаи с долгами АО «Термоком», со счетов которого в принудительном порядке по исполнительным листам списывали как задолженности, так и гонорары приставов, составившие более 2,7 млн леев.

Семь лет назад в Молдове реорганизовали исполнительную систему, которая из государственной превратилась в частную. Как оказалось, новая система изначально была выстроена таким образом, что судебный пристав, обладая чрезвычайно широкими полномочиями, в большинстве случаев был застрахован от претензий к его деятельности. Многие приставы получали за исполнение судебных решений многомиллионные гонорары, в том числе из бюджета, поскольку максимальная сумма их вознаграждения не ограничивалась. С тех пор в исполнительное законодательство было внесено множество поправок, однако оно по-прежнему далеко от совершенства.

Запрос о проверке конституционности ряда положений Исполнительного кодекса был инициирован адвокатом Аурелиу Скорцеску, который участвует в качестве защитника в одном из дел, находящихся на рассмотрении Апелляционной палаты Кишинева. Он обратился с соответствующим ходатайством в Высшую судебную палату, в компетенции которой направление запроса в КС. Адвокат попросил проверить законность некоторых норм, касающихся направления судом по собственной инициативе исполнительных документов приставам, а также оплаты услуг судебных исполнителей.

По общему правилу, исполнительный документ предъявляется к исполнению взыскателем. Однако в некоторых случаях закон обязывает суд самостоятельно инициировать эту процедуру. Например, при взыскании алиментов, пособий и выплат социального страхования, а также денег в доход государства или, напротив, с государства и госпредприятий. По итогам рассмотрения запроса КС признал не соответствующими Конституции положения, обязывающие суд по своей инициативе предъявлять к исполнению документы по делам о взыскании алиментов.

15 дней для добровольного исполнения

Кроме того, КС высказался по вопросу о сроках добровольного исполнения вердиктов и выплате в этих условиях гонорара судебного исполнителя. Закон позволяет приставу возлагать на должника оплату вознаграждения во всех случаях полного или частичного погашения обязательства, указанного в исполнительном документе, а также при прекращении исполнительного производства. Пока долг не взыскан, услуги судебного исполнителя оплачивает кредитор, поскольку бывают случаи, когда задолженности взыскиваются годами.

Величина гонорара зависит от суммы долга и не может быть менее 500 леев (в случае штрафов – 200 леев). Максимальная планка вознаграждения пристава составляет 300 тыс. леев. Она появилась в Исполнительном кодексе несколько лет назад и вызвала недовольство со стороны сообщества судебных исполнителей. Ранее закон не предусматривал ограничений, в результате чего приставы периодически получали заоблачные гонорары.

В некоторых ситуациях Исполнительный кодекс допускает частичную оплату вознаграждения. Автор запроса, в частности, попросил рассмотреть законность нормы, когда должник выполняет все требования в 15-дневный срок после получения исполнительного документа, однако пристав все равно может выставить счет в 50% от гонорара. При этом работа судебного исполнителя ограничивается вынесением определения о начале исполнительного производства и направлении этого документа сторонам, без принятия каких-либо иных действий. Хотя эти нормы были признаны конституционными, КС подчеркнул, что они применимы лишь к принудительным процедурам. В случае добровольно исполнения дебитора нельзя обязать к выплате половины гонорара судебного пристава.

Судьи также обратили внимание на ряд нестыковок в Исполнительном кодексе, которые должны быть устранены парламентом. КС признал, что обязанность исполнения судебного решения принадлежит должнику, и лишь в случае его отказа наступает период принудительного исполнения при помощи приставов. КС отмечает, что дать старт принудительному исполнению судебного решения можно лишь после истечения сроков добровольного выполнения вердикта. И, кроме того, если уже исчерпаны все имевшиеся возможности для возмещения долга, и принудительное исполнение становится последней мерой, способной повлиять на дебитора.

По мнению судей, передача исполнительного листа из суда напрямую приставу не оставляет для дебитора шансов на добровольное исполнение судебного решения, до начала принудительной процедуры. В результате КС потребовал от парламента внести ясность в сроки добровольного исполнения судебных решений. Помимо этого, судьи считают необходимым исключить обременительный для дебитора объем выплаты гонорара в пользу судебного исполнителя. Согласно постановлению КС, законодательный орган должен упорядочить оплату услуг пристава, которая может происходить одновременно с погашением основной суммы задолженности.

КС распорядился о правиле, которое будет действовать до окончательного разрешения парламентом вопроса о сроках добровольного исполнения судебных вердиктов перед принудительным взысканием. После вступления в силу окончательного судебного решения будет применяться 15-дневный срок в целях добровольного его исполнения. Как отмечает КС, молдавские законодатели вправе установить другие или дополнительные сроки, связанные с добровольным исполнением различных категорий судебных актов.

Взыскание в тройном объеме

Проблемы при добровольном исполнении судебного вердикта и расчете вознаграждения пристава – далеко не единственное, что беспокоит должников. Предприниматели и частные лица неоднократно высказывали возмущение практикой судебных исполнителей по наложению ареста сразу на все активы компании или все счета гражданина даже при наличии небольшого долга. За несколько минут под арест попадают банковские счета, недвижимость, автомобили и даже интеллектуальная собственность. И лишь затем пристав начинает разбираться – сколько денег на счету и каких активов достаточно для погашения долга, если он подтвердится в судебном порядке.

На практике, говорят юристы, встречаются ситуации, когда средства продолжают списываться после завершения исполнительного производства. В Союзе адвокатов Молдовы говорят о росте жалоб от граждан и предпринимателей, с которых хотят взыскать долг по уже закрытому кредиту или погашенной задолженности по другим обязательствам. Люди вынуждены прибегать к помощи защитников или самостоятельно доказывать полную оплату долгов.

Нередко возникают проблемы у людей, которые имеют счета в разных банках. «Приставы направляют требования в несколько банков, и все банки их исполняют. Поэтому есть случаи, когда фактически у человека изымают в несколько раз больше, чем сумма, которая с него причитается по решению суда. Например, человек должен 15 тыс. леев в счет уплаты коммунального долга. У него счета в трех банках, на каждом из которых по 30 тыс. леев. В итоге приставы направляют в каждый банк требование – списать 50% дохода. И получается, что списанная сумма в три раза превышает долг», - рассказывает один из адвокатов.

В таком случае судебный исполнитель обязан самостоятельно вернуть излишне списанные деньги. Происходить это должно автоматически, из невостребованного остатка денежных средств, хранящихся на счете исполнительного офиса. Однако из-за бюрократических проволочек чаще всего человек вынужден сам обращаться к приставу с заявлением о возврате собственных денег, приложив к нему банковские выписки.

Сложнее доказать незаконность взыскания судебным приставом, когда речь идет о мошеннических действиях, ​например, если на имя гражданина без его ведома взяли кредит, а потом по нему скопился долг. Сначала мнимому должнику придется доказать незаконность сделки, на основании которой возникло долговое обязательство. Подобные дела, по словам адвокатов, стоят больших физических и моральных затрат и могут длиться несколько лет. При этом, по молдавским законам, обжалование действий пристава не приостанавливает исполнительного производства. То есть пока должник будет разбираться в правомерности взысканий, с его счета продолжат списывать деньги.

Не удивительно, что в последние годы все больше жалоб, касающихся исполнительного производства, поступает не от кредиторов, как ранее, а от должников, в том числе в Европейский суд по правам человека.