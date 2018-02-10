Более 100 населенных пунктов Молдовы приняли декларации в поддержку государственности

Ещё 28 мэрий по стране приняли декларацию в пользу государственности Молдовы. Таким образом, против объединения с Румынией выступил уже 101 населенный пункт. Результат достигнут менее чем за трое суток. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

«Ещё 28 примэрий приняли декларацию осуждающую унионизм, в поддержку суверенитета Республики Молдова. Всего за 3 дня - более 100 населённых пункта! До конца месяца 250-300 примэрий. Молдоване объединяются. У Молдовы есть будущее!», - отметил социалист.

География сторонников суверенной и независимой Республики Молдова охватывает все регионы страны. Буквально вчера, в их ряды вступили 2 населенных пункта района Бричень, 2 населенных пункта района Дубэсарь, село района Штефан-Водэ, 4 населенных пункта района Сорока, город Бассарабяскэ, 4 населенных пункта района Кахул, село района Кэушень, 2 населенных пункта района Рышкань, села районов Единец, Дондюшень, Чимишлия, Тараклия и многие другие.

Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.