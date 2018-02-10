Зинаида Гречаный: Демократы сжигают мосты в отношениях с РФ, но у них ничего не выйдет

Власти провели первое заседание весенне-летней сессии парламента "левой ногой": начиная с обсуждения повестки дня и заканчивая принятием Декларации по осуждению посягательства России на информационную безопасность Молдовы. Об этом заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный в ходе передачи „Acces direct” на телеканале НТВ Молдова.



По словам политика, в парламенте не стали рассматривать предложения социалистов по расширению повестки заседания парламента, объяснив это тем, что запросы нужно было озвучивать на постоянном бюро. При этом, как утверждает лидер ПСРМ, принятая вчера правящим большинством декларация также не обсуждалась заранее: «Они не обсуждали на заседании бюро проект этой декларации. Пришел Канду и, скажем так, в принудительной форме, включил в повестку дня, а затем большинство одобрило эту декларацию против РФ, якобы в ответ на заявления Российской Госдумы».

Зинаида Гречаный, подчеркнула, что демократы сами инициировали негативную реакцию Государственной Думы России, приняв в январе Закон, запрещающий трансляцию российских политических и информационно-политических программ. «Естественно, что Госдума вышла с ответной репликой. Сколько может это длиться?! Демократы не делают ничего другого, кроме как сжигают мосты. Я не понимаю, зачем ДПМ так поступает. Либо кто-то оказывает на них давление извне, либо у них есть советчики, которые говорят о том, что Россия – это самое большое зло», - отметила она.

Председатель Партии социалистов констатировала, что провокации правящего большинства, направленные против России, прежде всего могут ударить по нашим согражданам, которые там работают. Ведь в случае ответных мер Российской Федерации, они могут лишиться всего:

«Россия, которая приютила более 500 молдавских мигрантов, которые там работают и присылают свой заработок домой на родину, и таким образом содержат свои семьи. Что произойдет с этими 500 тысячами людей, которых на самом деле гораздо больше, более 700 тысяч. Я хочу спросить у власти, она готова к тому, что наши сограждане вернуться домой? Готовы ли они предоставить им рабочие места? Как будут выживать их семьи? Об этом они подумали?».

В заключение лидер ПСРМ подчеркнула, что отношения с РФ будут сохранены, как бы не хотели их разрушить те, кто сейчас находится у власти.

Напомним, в четверг, на первом заседании весенне-летней парламентской сессии, по инициативе демократов, парламентское большинство приняло Декларацию об осуждении атак Российской Федерации на национальную информационную безопасность и вмешательства в политическую деятельность Молдовы.