Зинаида Гречаный: Демократы сжигают мосты в отношениях с РФ, но у них ничего не выйдет

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Власти провели первое заседание весенне-летней сессии парламента "левой ногой": начиная с обсуждения повестки дня и заканчивая принятием Декларации по осуждению посягательства России на информационную безопасность Молдовы. Об этом заявила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный в ходе передачи „Acces direct” на телеканале НТВ Молдова.
Зинаида Гречаный, подчеркнула, что демократы сами инициировали негативную реакцию Государственной Думы России, приняв в январе Закон, запрещающий трансляцию российских политических и информационно-политических программ. «Естественно, что Госдума вышла с ответной репликой. Сколько может это длиться?! Демократы не делают ничего другого, кроме как сжигают мосты. Я не понимаю, зачем ДПМ так поступает. Либо кто-то оказывает на них давление извне, либо у них есть советчики, которые говорят о том, что Россия – это самое большое зло», - отметила она.
Председатель Партии социалистов констатировала, что провокации правящего большинства, направленные против России, прежде всего могут ударить по нашим согражданам, которые там работают. Ведь в случае ответных мер Российской Федерации, они могут лишиться всего:
«Россия, которая приютила более 500 молдавских мигрантов, которые там работают и присылают свой заработок домой на родину, и таким образом содержат свои семьи. Что произойдет с этими 500 тысячами людей, которых на самом деле гораздо больше, более 700 тысяч. Я хочу спросить у власти, она готова к тому, что наши сограждане вернуться домой? Готовы ли они предоставить им рабочие места? Как будут выживать их семьи? Об этом они подумали?».
В заключение лидер ПСРМ подчеркнула, что отношения с РФ будут сохранены, как бы не хотели их разрушить те, кто сейчас находится у власти.
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