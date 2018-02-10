Спустя 10 лет судебных тяжб 1-ую горбольницу обязали выплатить штраф семье за смерть ребенка

Решение о выплате медицинским учреждением 200 тысяч леев штрафа пострадавшей семье было принято Высшей судебной палатой после того, как ребенок скончался из-за неправильного диагноза и, как следствие, неправильного лечения.

Судебные тяжбы по этому поводу длились около 10 лет, передает a-tv.md.

Как пишет портал sanatateinfo.md, судьи установили, что поставленный врачами диагноз отличался от того, который по итогам смерти вынес судмедэксперт, а необходимое лечение практически отсутствовало, что подтвердила комиссия Минздрава. Ведомство также выяснило, что на следующий день после поступления в больницу малышку перевели из отделения реанимации в отделение для недоношенных, где она пролежала два дня и за ней наблюдал лишь дежурный врач. Что послужило причиной для перевода – неясно, тем более, что не было решения специальной комиссии по этому поводу.

Помимо прочего, у ребенка наблюдались судороги и рвота, однако малышку не осмотрели ни невролог, ни иммунолог, ни инфекционист и ни педиатр, хотя клинические показатели и впоследствии поставленный диагноз указывали на эту необходимость. В результате происшествия два врача реаниматолога, педиатр и глава отделения реанимации были санкционированы, отмечает источни