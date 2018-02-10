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Экономика
Увеличились поступления от подоходного налога, взимаемого с заработной платы
10.02.2018

 Изменения в законодательстве, а также меры по предотвращению теневой экономики, привели к увеличению поступлений в национальный публичный бюджет от подоходного налога, взимаемого с заработной платы, почти на 14 процентов по сравнению с 2016 годом.

Объём этих поступлений превысил 3,5 миллиарда леев, передает ipn.md.

Согласно пресс-релизу Национальной конфедерации профсоюзов, наибольший рост доходов, более чем на 18 процентов, зафиксирован в случае бюджета государственного социального страхования.

Конфедерация отмечает, что хорошие результаты также обусловлены инициативами профсоюзов по пересмотру минимальной гарантированной зарплаты в реальном секторе. В апреле 2017 года правительство увеличило размер минимальной гарантированной заработной платы в реальном секторе, исчисленный из средней продолжительности рабочего времени 169 часов в месяц, до 2380 леев.


 
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