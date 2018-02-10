Корь из соседней с Молдовой Одессы опаснее всего

Корь в Одесской области более опасна, чем в других регионах Украины. Ученые выяснили: по соседству с нами "гуляет" высоко-патогенный генотип вируса кори B3, известный как Kabul.

Он куда опаснее европейских образцов, провоцирует осложнения и сложнее поддаётся лечению. Данные Национальной лаборатории Украины подтвердили вируслоги из Копенгаена. И только на днях в Одессу попали 3-ри тысячи доз вакцины - это втрое меньше необходимого, передает canal3.md.

До сих пор в Украине корь унесла жизни 17-ти человек, число подхвативших заразу достигает трёх с половиной тысяч.