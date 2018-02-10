Пушкинские юбилеи в 2018 году, связанные с Молдовой

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Интересное
10 февраля 1837 года от раны, полученной во время дуэли с Жоржем Дантесом, умер великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Пушкинист Виктор Кушниренко рассказал Спутнику о юбилеях, связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Молдове.
В 2018 году исполнится 190 лет со дня написания Пушкиным поэмы «Полтава», сюжет которой был обретен в Бессарабии в ходе поездок в Варницу и Бендеры, где поэт искал могилу Мазепы.
28 ноября исполнится 180 лет со дня рождения выдающегося скульптора академика Александра Опекушина, изваявшего первые памятники поэту в Москве и Кишиневе.
Кушнеренко добавил, что не так давно исполнилось 150 лет с тех пор, как парк посетил сопровождавший императрицу Марию Александровну давний друг Пушкина князь Петр Вяземский.
Здесь рождались строки стихотворения Пушкина «Проездом через Кишинев»:
И вот прослывший бес арабский,
195 лет назад Пушкин именно в Кишиневе создал первые 16 строф своего знаменитого романа «Евгений Онегин».
«Первые две онегинские строфы увенчаны датами «9 мая» и «28 мая ночью». Именно у нас, на широких, добротных листах «масонской тетради» поэт восклицал:
Друзья Людмилы и Руслана!
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