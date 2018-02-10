Пушкинские юбилеи в 2018 году, связанные с Молдовой

10 февраля 1837 года от раны, полученной во время дуэли с Жоржем Дантесом, умер великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.

Пушкинист Виктор Кушниренко рассказал Спутнику о юбилеях, связанных с жизнью и творчеством А.С. Пушкина в Молдове.

В 2018 году исполнится 190 лет со дня написания Пушкиным поэмы «Полтава», сюжет которой был обретен в Бессарабии в ходе поездок в Варницу и Бендеры, где поэт искал могилу Мазепы.

28 ноября исполнится 180 лет со дня рождения выдающегося скульптора академика Александра Опекушина, изваявшего первые памятники поэту в Москве и Кишиневе.

«Также мы будем отмечать 200 лет той весне 1818 года, когда в Кишинев прибыл освободитель Европы — император Александр I и здесь подписал рескрипт об особом статусе Бессарабской области. Он благословил пустынный тогда участок в новом центре Кишинева под городской сад. А уже два года спустя в молодом саду гулял Пушкин с друзьями, кишиневскими красавицами, с семействами Стамати, Стамо, Руссо, Ралли, Катаржи», — отметил пушкинист.

Кушнеренко добавил, что не так давно исполнилось 150 лет с тех пор, как парк посетил сопровождавший императрицу Марию Александровну давний друг Пушкина князь Петр Вяземский.

Здесь рождались строки стихотворения Пушкина «Проездом через Кишинев»:

И вот прослывший бес арабский,

Наш поэтический пострел,

Невольный житель бессарабский,

Здесь вольно жил и вольно пел…

«На нашей земле Пушкин написал, начал, задумал более 200 сочинений. Это четвертая часть из того, что он успел создать за время своей короткой, но прекрасной жизни. В Кишиневе зазвучали поэмы «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Гавриилиада», «Бахчисарайский фонтан» и другие», — перечислил собеседник.

195 лет назад Пушкин именно в Кишиневе создал первые 16 строф своего знаменитого романа «Евгений Онегин».

«Первые две онегинские строфы увенчаны датами «9 мая» и «28 мая ночью». Именно у нас, на широких, добротных листах «масонской тетради» поэт восклицал:

Друзья Людмилы и Руслана!

С героем моего романа

Без предисловий, сей же час

Позвольте познакомить вас:

Онегин, добрый мой приятель,

Родился на брегах Невы,

Где, может быть, родились вы

Или блистали, мой читатель,

Там некогда гулял и я;

Но вреден север для меня», — процитировал Кушниренко.