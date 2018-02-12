Парламент Молдовы захватили демоны

Кто правит бал в молдавском парламенте?

То, что злые духи могут поселиться где угодно, известно давно. Как сообщают СМИ, недавно пастор Белого дома Пол Бегли поведал, что для очистки от темных сил резиденции президентов США пришлось прибегнуть к процедуре экзорцизма. На этом настояла первая леди Мелания Трамп. Она потребовала, чтобы Белый дом подвергся полному экзорцизму, а «языческие идолы и демонические артефакты» «времен Клинтона и Обамы» были удалены из помещения, прежде чем она войдет в здание.

Говорил о том, что "Здесь пахнет серой", в стенах ООН и покойный лидер Венесуэлы Уго Чавес.

Так почему же демонические сущности не могут завладеть молдавским парламентом?

Одним из первых обратил внимание на феномен бессменный лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин. Еще в 2010 г. на оппозиционном телеканале NIT он подтвердил: «Да, сегодня бал правят эти клоуны, проститутки, вампиры, убийцы, грабители, насильники, все это жульё. Но не бывает бесконечным ничего".

По мнению сторонников левых сил, вселение злых духов произошло в апреле 2009 года во время погромов. Тогда толпы преступников, воров, мародеров проникли в здание парламента и устроили здесь шабаш и бесчинства. На присутсвие нечистой силы указывает и тот факт, что до сих генпрокуратуре и другим силовым органам не удалось установить виновных в беспорядках, хотя существуют видеосъемка, тысячи фотографий и свидетели.

Со своей стороны, представители правых партий уверяют, что демонические силы достались законодателям в наследство вместе со зданием от советских времен. И теперь темные сущности каждый раз выбирают себе новых жертв среди депутатов, вселяются в них, всячески развращают и толкают на нехорошие поступки.

Кто прав, а кто нет, трудно судить. Материя слишком тонкая. Но однозначно можно сказать только одно, у молдавского народа сложилось твердое убеждение (и уже давно), что парламент превратился в обитель порока. И опросы общественнного мнения показывают, что церковь находится на одном полюсе (ей доверяют больше всех), а законодательный орган на другом ( депутатам доверяют меньше всех).

Вопрос, не находится ли молдавский парламент под влиянием недобрых сил, возникает и сам по себе. Например, если присмотреться к тому, что происходило 8 февраля с.г. на первом заседании весенне-летней сессии, последней для данного созыва.

О дурном влиянии говорят аналитики

Это бросилось в глаза многим. И аналитиков, которые внимательно отслеживают события, и части парламентариев, которые видят процесс изнутри.

Политолог Виктор Чобану обратил внимание на то, что "есть темы более важные и более интересные, с которыми надо было начать сессию", но депутаты первым делом выступили с заявлением, осуждающем информационные атаки России.

У подобной спешки нет разумного объяснения. И Чобану предположил, что это было "запуском всех партий в избирательную кампанию". То есть, сокрушительной и саморазрушающей борьбы за власть. Неотложные и самые важные для граждан дела, народные избранники отбросили в сторону и пустились сразу во все тяжкие.

Считает, что выбор в пользу геополитики "не является чем-то хорошим", что "эта идея не совсем логична" и Владислав Кульминский , директор Института стратегических инициатив. Он подчеркивает, что "Период, через который мы сейчас проходим, является более опасным, более непредсказуемым, чем "холодная" война, потому что есть определеная "холодная" война между Россией и Западом. И это реальная вещь... А парламент громко кричит, что Молдова находится на стороне Запада в этой холодной войне с РФ".

Таким образом, вслед за аналитиками, можно сделать вывод, что парламент не просто использует геополитику в борьбе за власть, а втягивает страну и народ в реальный и очень опасный процесс. И это в то время, когда самые проницательные умы человечества предупреждают о возможности ядерного апокалипсиса, а ученые, которые специально отслеживают процесс, вновь передвинули стрелки символических часов вперед. И у человечества осталось до планетарной катастрофы всего две "минуты". Не говорит ли это опять же в пользу версии о влиянии сил зла на людей, собравшихся в стенах законодательного органа, чтобы позаботиться о нуждах и чаяниях простых молдаван?

С левой ноги

Подтверждают эту догадку и слова председателя ПСРМ Зинаиды Гречаной. Она сказала, что "Власти начали весенне-летнюю сессию парламента с левой ноги. Скорее всего, так будет на протяжении всей сессии". Но чем же отличается левая нога от правой, и вообще, правое от левого? В сложившихся и устойчивых народных представлениях "право" и "лево" ассоциируются со светом и тьмой, добром и злом. То есть, правое— этодобро, а левое — это зло. И вообще "правитьв государстве можно, лишь творя добро". Когда дела власти несут народу зло, то говорят, что нужно "исправить ситуацию".

Конечно, кто-то может сказать, что социалисты находятся в оппозиции, а ее задача критиковать власть. Но разве не считает ли подавляющее большинство населения ( от 70 до 80 процентов), что Молдова движется внеправильном направлении? Да, так и есть на самом деле. И социологические опросы это подтверждают уже давно.

Впрочем, разобрав вместе с нами события и решения первого заседания последней сессии молдавского парламента, читатели и сами смогут убедиться в том, что "истина где-то рядом".

С больной головы на здоровую

Безусловно, более всего обращает на себя внимание антироссийская декларация, принятая правящим большинством, т.е. ДПМ. По мнению демократов, Россия усилила атаки на информационную безопаность Молдовы, которые реализуются через телеканалы Москвы, а также некоторые СМИ в РМ. Цель этих действий - "очерненение государственных институтов и официальных лиц РМ, но самое главное, что они направлены против граждан страны".

Кроме того, говорится, что Россия ограничивает деятельность молдавских экспортеров, занимается преследованием молдавских чиновников и политиков, "включая представителей парламента и правительства Молдовы".

Также депутаты правящей группировки обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела и политику Молдовы посредством партий, финансируемых из Кремля.

Декларация, как утверждается, стала ответом на недавнее заявление российских коллег, в котором осуждался запрет в Молдове российских информационных и аналитических телепрограмм.



Так почему же декларация молдавского парламента свидетельствует нам о том, что депутаты подпали под влияние злых сил?

Затмение

Прежде всего, мы должны согласиться с аналитиками, которые обращают внимание на международную обстановку. Между Западом и Россией действительно идет гибридная война, раньше ее называли "холодной". И противостояние это происходит повсюду: и в области экономики, финансов, ведут борьбу между собой СМИ, полем битвы стали социальные сети, киберпространство, бои идут в реале, например в Сирии. Вовлечен в гибридную войну и наш регион. Точкой высшего напряжения является, разумеется, Украина. И соседней стране это очень дорого обходится: угроза распада государства является вполне реальной.

Нужно ли Молдове, слабой, маленькой и бедной стране, неспособной обеспечить себя энергоресурсами и дать работу населению, втягиваться в эту гибридную войну супердержав? Не говорит ли стремление включиться в борьбу о каком-то помутнении рассудка в рядах депутатов? Разве не известно, что когда паны дерутся, то у холопов чубы трещат?

Зачем Молдове выстраивать враждебные отношения с Москвой? Разве история с высылкой российских журналистов, экспертов, чиновников не началась еще в 2013 году? И кто высылал российских дипломатов, объявлял вице-премьера РФ персоной нон грата, вводил запреты исключительно для московских СМИ?

Разве амнистия жителей Молдовы, нарушивших миграционное законодательство РФ, была "направлена против граждан нашей страны"?

А меры по налаживанию поставок молдавских яблок в Россию "ограничивали экспортеров"?

Или 60 процентов молдаван не выступают против запрета вещания российских СМИ, а Андриан Канду и Влад Плахотнюк не зарабатывали миллионы на вещании Первого канала" в Молдове? Сколько серьезных вопросов!

Конечно, сегодня российско-молдавские отношения складываются не лучшим образом.

Но что делают в таких случаях люди доброй воли? Вводят запреты, ведут войну деклараций, или, что неизбежно, начинают переговоры, чтобы прийти к взаимопониманию?

Кто прячется между строк

На самом деле суть больших маневров официального Кишинева против Москвы сводится к одной фразе о преследовании молдавских политиков и официальных лиц. За этой формулировкой скрываются личные проблемы Влада Плахотнюка.

Общеизвестно, что против лидера молдавских демократов в России возбуждено уголовное дело с серьезной формулировкой и выдан ордер на его заочный арест. Сам Плахотнюк рассказывает, что против него в России было заведено за год чуть ли не 20 уголовных дел. И за всеми этими действиями якобы стоит ФСБ.



Но почему именно Плахотнюк? В действительности влияние лидера ДПМ на молдавскую политику, внутреннюю и внешнюю, работу государственных институтов, включая парламент, правительство, генпрокуратуру СИБ, суды и т.д. исключительно велико. И политики, хорошо знающие Плахотнюка, например, тот же Михай Гимпу, говорят, что цель олигарха - контролировать буквально все, что шевелится.

Так может быть, весь молдавский народ стал заложником плохих отношений, возникших между Владом Плахотнюком и влиятельными людьми в РФ? Если допустить, что это так, то возникает тяжелый вопрос: что руководит теми, кто ставит на одну чашу весов интересы отдельного человека, а на другую - нужды и чаяния целого народа?

Неизвестно, думали ли об этом 63 молдавских депутата, когда голосовали за антироссийскую декларацию. Но очень похоже, что интересы народа и страны были проигнорированы и тогда, когда большинство отказалось рассмотреть иные предложения оппозиционных фракций.

Тарифы на газ

Социалисты предложили рассмотреть вопрос тарифов на газ и пригласить для отчета руководство НАРЭ, отвечающее за эти проблемы. Доктор экономики Владимир Головатюк отметил, что тема для населения очень важная, так как пятую часть своих доходов люди тратят на услуги ЖКХ, в том числе, на газ. В последнее время цена на газ значительно снизилась, а курс молдавского лея укрепился почти на 20%. Хотя НАРЭ по регламенту должно было пересмотреть тарифы, в случае, если молдавская валюта укрепляется к доллару на 5%, но этого сделано не было. И по мнению ряда независимых экспертов, переплата населения поставщику составила порядка полутора миллиардов лей.

О необходимости немедленно пересмотреть тарифы депутаты-социалисты говорили еще в декабре прошлого года, а сейчас активисты ПДС постоянно проводят митинги у здания НАРЭ, а партия даже направила письмо в прокуратуру с требованием привлечь руководство НАРЭ к уголовной ответственности за нанесение ущерба интересам граждан и невыполнение законов. Словом, действия НАРЭ - являются явным и продолжительным издевательством над потребителями.

Однако парламентское большинство отвергло инициативу социалистов о проведении слушаний. И велико искушение сказать, что здесь не обошлось без вмешательства сил зла.

Сядет ли в тюрьму Илан Шор?

После выхода в конце декабря резюме отчета Kroll-2 по краже миллиардов из банковской системы страны, сюжеты из этой темы вновь стали будоражить молдавское общество.

Год назад председатель парламента и президент НБМ пообещали, что вместе с детективами Kroll руководство страны представит ясный и четкий план возвращения похищенных средств. Но как оказалось, это были всего лишь маневры, имеющие цель оттянуть время и ввести в заблуждение общественность. Украденные деньги уже никогда не будут возвращены. В этом убеждено все население страны.

Недавно на основе анализа материалов Kroll и других документов свою интерпретацию "кражи века" представили румынские аналитики Дан Дунгачиу и Петришор Пею (Аdevarul.ro). Их главный вывод совпал с заключениями молдавских независимых экспертов и журналистов. Финансовый инструмент по отмыванию денег, созданный Иланом Шором, действовал в интересах и по поручению руководителей страны. А прямую ответственность за вывод миллиардов в оффшоры несут бывший премьер Лянкэ и экс-глава НБМ Дрэгуцану. И по мнению Дунгачиу и Пею, тема кражи миллиардов должна стать главной в предвыборной повестке.

У авторов, как и у молдавского общества в целом, вызывает недоумение тот факт, что главный фигурант отчетов Kroll Илан Шор находится на свободе. Он отправляется на встречи с депутатами Европарламента за рубеж, принимает их в Оргееве. Эмиссары бизнесмена ездят по стране и крутят фильм, доказывающий невиновность Шора. И у них впереди много времени. По мнению Виорела Мораря, главы Антикоррупционной прокуратуры, окончательный приговор в отношении примара Оргеева будет вынесен лишь к концу этого года. Понятно, что в такой обстановке ряд депутатов (ЛДПМ и ПСРМ) предложили обсудить ход расследования и возвpата миллиардов. Но инициатива также была отвергнута ДПМ. Конечно же, тема кражи века как лакмусовая бумажка показала, какие именно силы правят бал в нынешнем молдавском парламенте.

Понадобится ли ритуал экзорцизма?

Пока депутаты спорили стоит ли обсуждать тарифы, "кражу века", декларации унионистов, занимались геополитикой, на улице под проливным дождем митинговали жители села Пухой. Они требовали разрешить транспортную проблему. Но к манифестантам никто, кроме полицейских, не вышел. А это значит, что гражданам пора очнуться и не допустить, чтобы в новый парламент попали те, кто путаются с силами зла, чтобы в будущем им не пришлось прибегать к ритуалу экзорцизма, как первой леди США.



Сергей ТКАЧ