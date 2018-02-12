Главная Российские СМИ о возможном давлении на Гагаузию

Российское информационное агентство «Новый день» опубликовало аналитическую статью о фактах давления Кишинёва на политиков и активистов Гагаузии, предостерегая очередные попытки центральных властей Молдовы повлиять на наиболее вероятных оппозиционных политиков автономии.

В статье, посвященной Гагаузской автономии, подробно описывают случаи уголовного преследования гагаузских лидеров за последние годы, которые были признаны политически мотивированными. В анализе российского информагентства публикуются результаты закрытого опроса. В тоже время, по версии российского СМИ высокие рейтинги чреваты для гагаузских фаворитов политическим давлением центральных властей.

«В Гагаузии по двум избирательным округам будут избирать двух депутатов молдавского парламента. К примеру, по комратскому избирательному округу наиболее вероятным соперником власти по данным опроса социалистов является муниципальный советник Комрата Пётр Влах, лидирующий с рейтингом в 20%, в то время как действующий депутат Николай Дудогло, вероятный кандидат Демпартии, в этом округе пользуется поддержкой лишь 4%, а рейтинг продвигаемого Партией социалистов Александра Суходольского составляет 1,5%. Результаты опроса подтверждает и экспертное сообщество, представившее свой доклад порталу Gagauzyeri.md. По мнению молодых экспертов Гагаузии так же наиболее вероятным соперником для демократов на выборах парламента Молдовы по одному из округов Гагаузии будет Пётр Влах» - говорится в публикации российского портала.

«Второй избирательный округ Гагаузии состоит из районов Чадыр-Лунга и Вулканешты. По нему демократы и социалисты так же проигрывают в подборе кандидатов. По результатам опроса социалистов лидирует действующий депутат Парламента Фёдор Гагауз, который прошёл в парламент по спискам Партии социалистов, но из-за внутрифракционной критики руководства партии за сотрудничество с демократами, скорее всего не будет включён в список ПСРМ на предстоящих выборах, и вынужден будет баллотироваться самостоятельно по второму округу. Тем не менее, принципиальная позиция помогла Гагаузу сохранить довольно высокий рейтинг в 15%, в то время как руководитель колхоза Победа Николай Драган пользуется популярностью у 5% населения, а действующий депутат от Демпартии Корнелиу Дудник и вовсе оказался на уровне доверия около 1% избирателей» - передаёт российское издание.

Так же авторы статьи утверждают, что «в условиях Гагаузии высокий рейтинг отнюдь не залог победы на демократических выборах, а гарантированное появление проблем в контролирующих и правоохранительных органах». По мнению российского портала «предстоящие в этом году парламентские выборы пройдут по договорённости между главными политическими игроками».

«В этой связи, эксперты обсуждают о начале нового витка охоты на ведьм и борьбы против «русских танков» в отношении независимых кандидатов, которые имеют наибольшие шансы пройти от Гагаузии в парламент Молдавии. Примечательно, что любое политическое действие в пророссийских регионах трактуется властями и органами Молдавии, как антиконституционное действие и проявление сепаратизма. В то время как в Молдавии уже пошёл счёт на десятки сёл, в которых местные советники подписывают декларацию об объединении с Румынией, но их ни спецслужбы Молдовы, ни другие органы правопорядка страны, никоим образом не преследуют» - сообщает российское СМИ.



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