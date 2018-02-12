Герман Горбунцов - новый Березовский

У России появился новый Борис Березовский, который всеми силами пытается расшатать обстановку в стране. Он тоже живет в Лондоне, тоже полагает, что обижен на Родине и тоже всеми силами пытается атаковать высшее руководство РФ, глав силовых ведомств и спецслужб, видных предпринимателей. Проще говоря, делает все, чтобы ситуация была не спокойной, особенно в предверии выборов. Знакомьтесь, нового БАБ зовут Герман Валерьевич Горбунцов (ГВГ). По данным rucriminal.com, работает он не только в личных интересах, но и в интересах своего куратора - лидера молдавской Демократической партии (а по сути теневого руководителя Молдовы) Владимира Плахотнюка, который недавно был объявлен Россией в международный розыск.

Последние несколько дней либеральные (в первую очередь финансируемые Михаилом Ходорковским) и западные СМИ захлестнула волна статей о блокировке в РФ сайта Russiangate. Журналисты ориентируются в своих публикациях исключительно на версию главреда ресурса: мол, Russiangate пострадал из-за некой статьи о директоре ФСБ РФ Александре Бортникове. Удивительно, что все эти либеральные и западные расследователи, так любящие искать в России «темных кошек», не провели полное исследование в данном случае. Тогда бы все встало на свои места. Может даже они его и проводили, но результаты оказались явно неудобными для хозяев либеральных и западных СМИ.

«Ларчик» открывается довольно просто. По сведениям rucriminal.com, Russiangate, как и ресурсы Crime Russia, Crime Moldova, принадлежат компании Citadel Media Group, главным бенефициаром которой является банкир Герман Горбунцов. Российская часть его биографии это отдельная и длинная история (о ней rucriminal.com расскажет в ближайшее время), пока же поведаем о его молдавской эпопее.

В эту страну Горбунцов попал по приглашению сейчас уже бывшего президента Владимира Воронина, выдавшему ему гражданство в обмен на пожертвования в размере 700 тысяч долларов. В Молдавии Горбунцов купил Universalbank, который на несколько лет стал в СНГ одной из главных «площадок» по транзиту на Запад «грязных» миллиардов. Через него же незаконно обналичивались гигантские суммы на территории Молдовы. В качестве партнера Горбунцов выбрал бизнесмена Владимира Плахотнюка. Потом между ними произошел конфликт, после которого Горбунцов сбежал в Англию. Власти Молдавии объявили его в международный розыск по обвинению в "хищении в особо крупных размерах" в Univerрsalbank и ряде других преступлений.

В Лондоне на Горбунцова было совершено покушение, следы от которого вели в Кишинев. От кого прилетели пули киллера было не сложно догадаться. Но Горбунцов, еще ведя теневой бизнес в РФ, прославился тем, что готов прощать все, если дело касалось больших денег. Когда Плахотнюк начал вести борьбу за власть в Молдове, то одновременно Горбунцов начал искать пути к перемирию с Владимиром. И его услуги оказались нужны лидеру Демократической партии. Главным политическим оппонентом Плахотнюка являлся Ренато Усатый. Вот его то Горбунцов и начал активно обвинять в организации покушения, не называя при этом никаких мотивов.

После того, как Усатого выжили из Молдавии (сейчас Ренато проживает в Москве), сотрудничество Плахотнюка и Горбунцова продолжилось. Как раз в этот же период на свет появляется сайт Russiangate, который начинает публиковать негативные и бездоказательные материалы о российских чиновниках и крупных бизнесменах. Его начинание активно стал поддерживать и сайт

Crime Russia, ранее специализировавшейся на освещении событий в криминальном мире. Главным объектами нападок ресурсов стали силовики, руководители спецслужб, иностранные инвесторы, вкладывающие деньги в Россию, и люди из ближайшего окружения главы государства Владимира Путина.

Причину появления этих сайтов и статей на них проследить не сложно. Все эксперты rucriminal.com говорят, что Плахотнюк является проектом США- очередной враждебный Москве лидер в стране, граничащей с Россией. В свою очередь, Горбунцов на данный момент является проектом Плахотнюка. А Russiangate и Crime Russia проекты Горбунцова, которые активно публикуют материалы, заинтересанты которых находятся в Вашингтоне и Кишеневе.

Помимо собственных псевдорасследований, они еще вовсю перепечатывают материалы заблокированной в России «Открытой России» Михаила Ходорковского. Цель всего одна- опорочить первых лиц российского государства перед выборами, попытаться расшатать обстановку в стране.

Теперь rucriminal.com расскажет поподробней о последних событиях в Russiangate. В ноябре 2017 года СКР (при участии и по материалам ФСБ РФ) начинает расследование в отношении Плахотнюка по факту подготовки им покушения в Москве на Усатого. Одновременно Горбунцов впервые за последние годы летит в Кишинев. По отмашке Плахотнюка, все шесть уголовных дел в отношении Горбунцова, которые велись в Молдове, закрывают. Как признался в интервью СМИ сам Горбунцов, во время этого визита он мило попил чай с Плахотнюком. Источники rucriminal.com говорят, что за чашкой чая обсуждалось развитие центра по антироссийской пропаганде, главная роль в котором была отведена лондонскому сидельцу Горбунцову.

В начале декабря 2017 года Россия объявляет Плахотнюка в международный розыск и тот в срочном порядке летит в США, где один за другим сыплет антироссийскими заявлениями. А по возвращению Владимира из США, ресурсы Горбунцова начинают проявлять небывалую активность. Апогеем их деятельности стала статья о Бортникове, которого Плахотнюк считает своим главным врагом. А о «любви» к главе ФСБ кураторов Плахотнюка в США уж и говорить нечего.

Вместо БАБ теперь появился новый смутьян - ГВГ. Кураторы, впрочем, у него остались те же. Насколько новый проект США (при поддержке Плахотнюка) окажется успешным - покажет время. Выборы на носу и успокаиваться Горбунцов не собирается.