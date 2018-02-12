Главная Мариан Лупу: Статья 13 Конституции должна оставаться неизменной Лидер парламентской фракции Демократической партии Мариан Лупу считает, что статья 13 Конституции должна оставаться неизменной, поскольку, после решения Конституционного суда, в конституционном пакете уже обрело своё место определение „румынский язык”, что обеспечивает соблюдение европейского подхода „Единство в многообразии”. Таким образом, по мнению депутата от Демократической партии, отказ от изменения статьи 13 будет означать уважение к любому гражданину страны и соблюдение его права на этническую, культурную и лингвистическую самоидентификацию.



„Помимо того факта, что это строго европейский подход, это является и очень важным условием сохранения государственной идентичности Республики Молдова. Те, кто яростно продвигают устранение из статьи 13 определения „молдавский язык”, не останавливаются лишь на языке, давайте оглянемся и увидим окружающие нас реалии: ведь не продвигается концепция: один язык, две нации, две страны. Продвигается другая концепция: один язык, одна нация, одна страна. Я всегда выступал за государственность и суверенитет Республики Молдова, как и подавляющее большинство моих коллег из Демократической партии, и такова официальная позиция партии. Соответственно, придерживаясь этой идеи, мы и далее будем защищать и продвигать ценности суверенитета и независимости государства Республика Молдова”, - заявил Мариан Лупу в интервью радиостанции Europa Liberă, которое цитирует IPN.



Отвечая на вопрос о войне деклараций за и против объединения с Румынией, которые были приняты местными советниками в примариях ряда населённых пунктов страны, Мариан Лупу назвал это надуманной борьбой. По его словам, происходящее не является реальной повесткой дня для граждан страны, это не что иное, как начало избирательной кампании. „Основной интерес и одних, и других – и тех, кто продвигают эту идею унионизма, и социалистов, с другой стороны, – заключается в том, чтобы заставить жителей Республики Молдова поверить, что именно это является настоящей проблемой, именно это определяет реальную повестку дня в нашей стране. Это категорически не является правдой. Но такая тактика очень важна как для социалистов, так и для унионистов”, - отметил политик.



Депутат также затронул тему закрепления в Конституции европейского вектора, заявив о наличии условий, выдвигаемых в этом смысле двумя политформированиями: Либеральной и Либерально-демократической партиями, которыми являются изменение статьи 13 Конституции (о государственном языке) и отказ Молдовы от членства в СНГ. „Этот вопрос настолько важен для Республики Молдова, я имею в виду европейскую перспективу и закрепление этого стратегического направления в Конституции страны, настолько важен, что здесь нет места условиям и шантажу. Таково моё видение и видение фракции Демократической партии. Нельзя играть с условиями, когда речь идёт о важнейшем решении для настоящего и будущего нашей страны”, - считает демократ.



Мариан Лупу также заявил, что голосование по вопросу о закреплении внешнего вектора в Конституции станет крайне ответственным мероприятием для всех проевропейских партий. По его словам, решение остаётся на усмотрение ЛП и ЛДПМ. И тогда, в момент голосования, станет очень и очень ясно, что наиболее важно для каждой из проевропейских партий, и в какой мере каждая партия, именующая себя проевропейской, действительно ею является.

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