Общество Додон направил телеграмму соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой в Подмосковье Президент Игорь Додон отправил телеграмму соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Подмосковье, которая унесла жизни 71 человека.

[Додон направил телеграмму соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой в Подмосковье]

«До глубины души потрясен трагическим известием о крушении в Подмосковье самолета АН-148, в результате которого погибли десятки находившихся на борту людей.

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему российскому народу и прошу передать глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их тяжелой утратой.

В минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с народом России и заверяем Вас в нашей полной поддержке», - говорится в телеграмме.

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