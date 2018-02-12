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Общество
Додон направил телеграмму соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой в Подмосковье
12.02.2018

Президент Игорь Додон отправил телеграмму соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Подмосковье, которая унесла жизни 71 человека.
[Додон направил телеграмму соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой в Подмосковье]
«До глубины души потрясен трагическим известием о крушении в Подмосковье самолета АН-148, в результате которого погибли десятки находившихся на борту людей.
От имени граждан Республики Молдова и от себя лично выражаю сочувствие всему российскому народу и прошу передать глубокие соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их тяжелой утратой.
В минуты тяжелых испытаний мы скорбим вместе с народом России и заверяем Вас в нашей полной поддержке», - говорится в телеграмме.


 
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