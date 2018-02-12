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Общество
Врио генпримара взялась за стройплощадки
12.02.2018

Временно исполняющая обязанности генпримара столицы  Сильвия Раду недовольна тем, что экономические агенты, которые занимаются строительством в Кишиневе, распространяют грязь на территории города.

По словам врио примара, экономические агенты должны обязать водителей грузовых автомобилей мыть колеса на выезде со стройплощадки.

«Это ненормально, когда строители выполняют свою работу, а машины развозят грязь по городу, и мы вынуждены убирать за ними грязь за счет государственного бюджета», – заявила Раду на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

Сильвия Раду потребовала от преторов проверить в своих секторах всех экономических агентов, которые занимаются строительством, и убедиться, что у них есть необходимое оборудование для мытья колес машин, выезжающих со строительной площадки.


 
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