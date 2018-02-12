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Экономика
Экономические агенты пойманы «с котом в мешке»
12.02.2018

Временно исполняющая обязанности генпримара столицы Сильвия Раду проинспектировала в субботу ряд экономических операторов на Рышкановке. В ходе проверок были выявлены нарушения.

«Много бутиков подключено непосредственно к муниципальному предприятию Lumteh, и это неправильно, поскольку Lumteh не является поставщиком услуг. Я уверена, что за этим скрываются вещи, связанные с бюджетными расходами», – отметила  Сильвия Раду на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

Более того, в ходе проверок выяснилось, что многие из этих бутиков даже не имеют электрического счетчика, который бы фиксировал потребление, что абсолютно неприемлемо.

 «Все муниципальные предприятия должны заниматься только тем, что входит в их обязанности, а не тем, что их не касается. Я надеюсь, что порядок будет наведен в кратчайшие сроки, а сэкономленные деньги будут направлены на освещение улиц», – заявила Сильвия Раду.


 
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