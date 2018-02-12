Внесены поправки в закон об электронной торговле

Администраторы интернет-магазинов не должны раскрывать личные данные клиента и изменять цену товара, после его заказа. Это лишь некоторые поправки к Закону об электронной торговле, которые опубликовали в Официальном мониторе.

Их цель - улучшить защиту потребителей, передает canal3.md

"Они должны подтверждать заказ немедленно. Это преимущество для потребителя, поскольку после подтверждения заказа экономический агент больше не сможет изменить цену", сообщил инспектор АЗПП, Николай Олэрашу.

Теперь владельцы он-лайн площадок должны будут тщательно следить за конфиденциальностью.

"Они не могут распространять или передавать личные данные потребителей без их согласия. Мы знаем, что очень многие экономические агенты обычно заимствуют персональные данные: электронную почту, телефон для своих коммерческих предложений".

Профучастники рынка не против таких изменений. Говорят, поправки повысят доверие людей к онлайн магазинам.

"Потребители пока с трудом доверяют онлайн-торговле, и я думаю, что новые положения могут помочь повысить доверие к ним. Мы показываем, что у нас есть контракты с банками, тот факт, что мы не храним карточные данные на наших собственных серверах ».

Люди говорят, что не делают заказы он-лайн, боясь получить неисправный товар.

"Я не доверяю этим сайтам, в реальности ты можешь проверить, что покупаешь, а там может прийти поломанная вещь".

"В большинстве случаев покупая в интернете приходит что-то не твоего размера, или плохого качества. Мне проблематично делать покупки онлайн."

Другие говорят, что прежде чем сделать онлайн-заказ, они изучают отзывы о магазине.

Новые поправки вступят в силу в мае этого года. По словам представителей Агентства по защите прав потребителей, они ежедневно получают жалобы на электронную торговлю. Большинство из них связаны с качеством продукции или повышением цен после получения заказа.