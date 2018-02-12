Александр Романов стал чемпионом турнира Eagles в тяжелой весовой категории

Александр Романов стал чемпионом восьмого турнира MMA Eagles Fighting Championship в тяжелой весовой категории.

Спортсмен из Комрата победил своего соперника Александра Столярова из Узбекистана уже на 40-й секунде первого раунда, передает canal3.md

Этот вечер стал удачным еще для одного молдавского спортсмена. Михай Сырбу одолел Рауля Гусмана из Венесуэлы.

"Я не устал. Это был только первый раунд. Я только начал потеть. Я думал, что будет 2-3 раунда, но я оказался лучшим".

Из 13 боев, 10 закончились досрочно.

"Я доволен. Год начался хорошо. Были бои, от которых я ожидал зрелища, но это спорт. Сейчас могу добавить, что в следующий раз мы ждем поединка за пояс чемпиона между Михаем Сырбу и Богданом Барбу. Этот бой ждут многие".

Следующий тур MMA Eagles Fighting Championship пройдет в мае.