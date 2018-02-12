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Политика
Другие новости: в Молдове вступил в силу запрет российских передач
12.02.2018

В понедельник в Молдове вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, об этом сообщается на сайте Координационного совета по телевидению и радио (КСТР).

"Закон вступает в силу по истечении 30 дней со дня опубликования в "Официальном Мониторе", то есть 12 февраля", — говорится в сообщении КСТР.

До 9 февраля вещатели должны были представить на утверждение генеральную концепцию программного комплекса согласно новой модели, а распространители программ — представить уведомления об изменениях.

За нарушение закона грозит штраф в 40-70 тысяч леев, за повторное нарушение — от 70 до 100 тысяч леев. Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.

Закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской был утвержден спикером Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда. Закон был отклонен президентом Игорем Додоном.

Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.


 
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