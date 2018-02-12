Легендарный «дом с привидениями» в Кишиневе начали сносить

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На устах
Так называемый «дом с привидениями» возле катка Ice Bravo скоро исчезнет с лица земли.
По адресу переулок Святого Андрея, 78 находится жилой дом, общей площадью 112 кв.м. с земельным участком площадью 8 соток. Год постройки дома — 1937, рядом разрушенный сарайчик 1918 года. В доме, наполовину ушедшем под землю (рядом пойма реки Бык близко грунтовые воды и песчаный грунт, раньше были болота), по легенде живёт призрак женщины без головы. Говорят, что в этом доме была убита проститутка. Якобы за то, что заразила кого-то «неприличной» болезнью, за что ей отрезали голову.
Гражданский активист Сергей Унгуряну пишет:
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