На устах Легендарный «дом с привидениями» в Кишиневе начали сносить Так называемый «дом с привидениями» возле катка Ice Bravo скоро исчезнет с лица земли. По адресу переулок Святого Андрея, 78 находится жилой дом, общей площадью 112 кв.м. с земельным участком площадью 8 соток. Год постройки дома — 1937, рядом разрушенный сарайчик 1918 года. В доме, наполовину ушедшем под землю (рядом пойма реки Бык близко грунтовые воды и песчаный грунт, раньше были болота), по легенде живёт призрак женщины без головы. Говорят, что в этом доме была убита проститутка. Якобы за то, что заразила кого-то «неприличной» болезнью, за что ей отрезали голову. Гражданский активист Сергей Унгуряну пишет: «Еще одному историческому архитектурному памятнику грозит снос. Участок вокруг дома уже огорожен забором. Туда завезли щебень. Опыт подсказывает, что все эти мероприятия проводятся вовсе не для того, чтобы начать реставрацию старинного здания. Похоже, что скоро легендарное здание совсем исчезнет с лица земли, а на его месте вырастет очередная безликая многоэтажка или торговый центр».

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