Новые свидетельства о регистрации транспортных средств будут содержать шесть изменений

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Авто
Свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца начнут выдаваться с 1 марта 2018 года.
В новых свидетельствах о регистрации транспортных средств образца VP2017 появятся шесть изменений:
По заявкам, поданным до 24 февраля включительно, будут выдаваться свидетельства о регистрации старого образца VP2015. Граждане, которые подадут заявки на техпаспорта, начиная с 26 февраля будут получать сертификаты нового образца.
ГУ «Агентство государственных услуг» предупредило граждан, что в связи с вносимыми изменениями в период с 26 по 28 февраля будет прекращен прием заказов на услуги по выдаче свидетельства о регистрации в срочном порядке (6, 24 часов, 3 рабочих дней).
Цена за выдачу техпаспортов останется прежней.
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