Новые свидетельства о регистрации транспортных средств будут содержать шесть изменений

Свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца начнут выдаваться с 1 марта 2018 года.

Сообщение об этом опубликовано в «Официальном мониторе Республики Молдова». Техпаспорта, выпущенные до вступления в силу новых положений, будут действительны до истечения срока, на который они были выданы.

В новых свидетельствах о регистрации транспортных средств образца VP2017 появятся шесть изменений:

1. В поле данных D2 вместо «Модель» будет «Тип транспортного средства».

2. В поле данных D3 вместо «Тип кузова» будет «Коммерческое описание».

3. В поле данных J1 вместо «Тип транспортного средства» — «Категория/подкатегория транспортного средства».

4. Появится поле J2 «Тип кузова».

5. Поле данных P5 «Номер двигателя» будет исключено.

6. Поле данных Х будет изменено на X1 «Специальные отметки».

По заявкам, поданным до 24 февраля включительно, будут выдаваться свидетельства о регистрации старого образца VP2015. Граждане, которые подадут заявки на техпаспорта, начиная с 26 февраля будут получать сертификаты нового образца.

ГУ «Агентство государственных услуг» предупредило граждан, что в связи с вносимыми изменениями в период с 26 по 28 февраля будет прекращен прием заказов на услуги по выдаче свидетельства о регистрации в срочном порядке (6, 24 часов, 3 рабочих дней).

Цена за выдачу техпаспортов останется прежней.