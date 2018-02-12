Экономическое чудо Молдовы оказалось надувательством: Почему на самом деле растет ВВП страны

Дмитрий КОБЗАРЬ

«Комсомолка» разбиралась вместе с экспертом, что означают показатели, которыми так гордятся представители власти.

Несколько дней назад председатель молдавского парламента Андриан Канду в очередной раз подчеркнул, что задача действующей в стране власти — повышение уровня благосостояния граждан. Сказанное тем любопытнее анализировать на фоне споров об экономических успехах страны. В сети, например, активно обсуждается информация о том, что в Молдове рост ВВП составил 4,25 процента, что вдвое больше среднего европейского показателя.

«Конечно, у нас растет ВВП! Но это естественно при оттоке населения!» - пишут пользователи.

А мы вспоминаем статистику 2016 года, согласно которой каждый день Молдову покидают 106 человек. С тех пор, кажется, дело стало обстоять еще хуже.

- ВВП автоматически растет при оттоке населения? Я бы так линейно говорить не стала, - ответила корреспонденту «КП» экономический эксперт Татьяна Ларюшина. - ВВП — вообще очень условный показатель, нужен более другой, более качественный, более информативный. Но пока да, пользуются им. Проблема таких экономик, как Молдова, в том, что рост ВВП и на 10%, даже на протяжении нескольких лет кряду, может оказаться не очень-то большим для решения задач благосостояния населения.

- Как отток населения отражается на ВВП?

- Чисто арифметически этот показатель будет расти при миграции, тем более при таких темпах, какие у нас сейчас есть. Молдове нужны показатели, которые удваивают ВВП каждые 3-5 лет, в зависимости от успешности реформ. У нас, к сожалению, ничем таким и близко не пахнет.

- То есть 4 процента для нашей страны — это...

- Это ни-че-го! Это «эффект низкой базы». Плюс четыре процента, это лучше, конечно, чем минус четыре. Мы такие маленькие, мы такие легкие, что появление одного Draexlmaier'а (это немецкий концерн, занимающийся производством автокомплектующих, - прим. ред.), в условиях полного отсутствия подобного рода инвесторов, воспринимается, как инвестиционный бум, хотя никто этот бум не заметил. Не стоит играть с цифрами, их нужно использовать корректно.

- Какими пользоваться показателями? Если мы говорим о благосостоянии.

- Смотрим на экономический и инвестиционный рост, на уровень инфляции, на коэффициент Джини, который показывает соотношение богатых и бедных слоев население. Правильно спросить, как себя чувствует местный бизнес. Если мы возвращаемся к вопросу ВВП — надо смотреть в динамике. Молдова экономически росла в последние десять лет темпами от 4 до 6 процентов в год — если брать средний показатель. При этом — ну и что? О чем это нам говорит? О том, что кто-то из олигархии стал богаче? Об этом да! Богатые стали богаче, а бедные, которых большинство в нашей стране, стали еще беднее. Была кража миллиарда — ее все почувствовали. Эта кража обнулило все положительное экономическое движение, и все население почувствовало себя на треть беднее!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Валютные резервы Нацбанка Молдовы достигли исторического максимума - в третий раз с начала года

31 января они превысили 2 миллиарда 900 миллионов долларов. Это почти на 20 миллионов больше, чем 26 января.

Непосредственно резервы в конвертируемой валюте достигли $2,875 млрд. При этом на $1,322 млрд. они размещены в ценных бумагах, а на $1,125 млрд. - на депозитах в иностранных банках. Золота в резервах - на $3,207 млн.