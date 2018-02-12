В 2017 году Миграционная служба России поставила на учет свыше 500 000 молдаван

В прошлом году число молдаван, получивших гражданство Российской Федерации, уменьшилось примерно на две тысячи человек по сравнению с 2016 годом, когда оно составило 17 397 человек.

По данным Главного миграционного управления министерства внутренних дел России, молдаване составили 6% от общего числа иностранцев, получивших российское гражданство в 2017 году (около 257 000 человек), сообщает mold-street.com.

Иммигранты из Молдовы заняли шестое место, после граждан Украины (около трети от общего числа), Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении.

В то же время в 2017 году 17 119 молдавских граждан получили разрешение на временное проживание, а 30 373 уже проживают там на основании этого разрешения.

Более 8 700 молдаван получили в 2017 году вид на жительство, а 33 325 граждан РМ проживают в России на основании этого разрешения.

Всего в 2017 году российская Федеральная Миграционная служба поставила на учет 542 004 молдаванина, в то время как в 2016 году их было около 586 000 человек.

Из общего числа зарегистрированных молдаван лишь 227 000 человек прибыли в РФ на работу, а 143 566 человек - в целях частного визита.

Данные Федеральной миграционной службы также показывают, что в 2017 году в России было поставлено на миграционный учет 15,71 млн иностранцев, что на 1,4 млн больше, чем в 2016 году. Большинство из них - из Узбекистана, Таджикистана, Украины и Китая.

В исследовании, проведенном экспертами Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, отмечается, что число работающих в России молдаван продолжает резко снижаться. В начале июня 2017 года оно составляло 430 750 человек, что на 67 000 человек меньше по сравнению с ситуацией на 1 июня 2016 года.