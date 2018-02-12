Кодряну: Система e-gradinite устранит коррупцию и бюрократию

Программа онлайн-регистрации e-gradinite позволит устранить бюрократию и коррупцию в системе и полностью изменит процедуру регистрации детей в детских садах.

Об этом заявил вице-примар Кишинева Руслан Кодряну на еженедельном оперативном заседании служб примэрии.

Несмотря на утверждения многих, что платформа бесполезна, местные органы власти говорят, что не откажутся от нее, наоборот, улучшат систему, и запись детей будет производиться только онлайн.

«Я хочу, чтобы все знали, что мы не откажемся от этой системы, и это не каприз, а шаг к ликвидации бюрократии и коррупции», – заявил Кодряну.

Вице-примар попросил родителей проверить свои адреса электронной почты и правильно и тщательно вносить данные в анкету.

«Родителей попросят по электронной почте представить полные данные, поэтому просим их проявить понимание и терпение. Предстоит год перехода от бумажной регистрации к регистрации онлайн», – отметил Кодряну.

В то же время он упомянул, что был разработан способ перевода ребенка в другой детский сад. Родители, которые хотят перевести детей в другие дошкольные учреждения, могут это сделать тоже онлайн.

Отметим, что с 4 сентября 2017 родители смогут записать своих детей в детский сад только онлайн.

Платформа www.egradinita.md обеспечивает онлайн-регистрацию в 130 дошкольных образовательных учреждениях. Так, для регистрации своего ребенка родители должны выбрать ближайший детский сад, а затем заполнить онлайн-заявку.

Директора детских садов обязаны представить количество доступных мест в детских садах, и на их основе будет производиться регистрация или перевод.