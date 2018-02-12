Главная Помощь ЕС для Молдовы, ускорение реформ и выживание правления Европейская тематика сильно влияет на публичный дискурс в Молдове. Успех или провал внедрения Соглашения об ассоциации служит индикатором качества управления. Таким образом, чем скромнее результаты, тем уже являются политические и избирательные перспективы правящих партий.



Специфика соглашения в том, что очень часто его результаты не могут ощущаться сразу, а требуют времени и радикальных правовых и организационных преобразований, а также перемен в поведении государства по отношению к гражданам и наоборот. В то же время, ни Соглашение об ассоциации, ни его повестка, которая определяет приоритетные цели реформ один раз в два года, не содержат инструменты, которые могли бы оценивать и, одновременно, стимулировать реформы. Исходя из этого, механизм оценки, подключенный к макрофинансовой помощи ЕС, совершенствует принцип выдвижения условий (IPN, 9 октября 2017 года). И прежде чем предоставить транш из общей суммы в 100 млн. евро, действительных для Молдовы до 2020 года, ЕС должен проверить, как руководство страны выполняет свои обязательства, то есть список из 28 отраслевых условий, а так же неопределенное количество политических предпосылок.



Конечно, она предоставляет оригинальную платформу для мониторинга властей со стороны европейских структур, оппозиции и гражданского общества. В результате, некоторые реформы могут быть усилены. Но, в то же время, власти могут адаптироваться к „усовершенствованным требованиям”, применяемым европейцами по отношению к Молдове. Таким образом, Демократическая партия может выбрать приоритетные политики и сфокусировать все политические, институциональные и коммуникационные ресурсы для достижения максимальных результатов.



С одной стороны, эта форма приоритетности усилий помогает властям легко форматировать нужное общественное мнение. А, с другой стороны, это дает властям возможность убедить европейских партнеров в выполнении обязательств. Единственное, что может потревожить стратегию управления это принципиальность, глубина и продолжительность оценки, проведенной ЕС по отношению к выполнению каждого из 28 отраслевых условий, а так же внимание к реальному функционированию демократических институтов.



ЕС начал оценку



В феврале 2018 года оценщики Генерального экономического и финансового директората Европейской комиссии начали оценку выполнения молдавской стороной первых 10 секторальных условий. Помимо встреч с официальными лицами Молдовы, ответственных за проверяемые участки, европейские представители поинтересовались точкой зрения гражданского общества.



Отчет об оценке должен быть опубликован, скорее всего, в феврале-марте, и по его результатам будет принято положительное или отрицательное решение о предоставлении первого транша помощи. Таким образом, если оценка будет положительной, то первые 30 млн. евро будут перечислены до осени текущего года. Отрицательная или даже частично отрицательная оценка будет включать пунктуальные дополнительные условия и возможные повторные оценки меньшего размаха. Это может отодвинуть предоставление первого транша к избирательной кампании для парламентских выборов, то есть к концу 2018 года.



Помимо отраслевой положительной оценки, молдавские власти нуждаются в хороших оценках в отношении демократических институтов. Хотя ситуация кажется идеальной и практически невозможной, власти понимают, что в других условиях первый взнос не может быть получен. В отличие от отраслевых условий, политические условия являются более интерпретированными, на что рассчитывают, как антиправительственная оппозиция и гражданское общество, так и власти для того, чтобы определить судьбу первого транша.



Имеем право или нет на макрофинансовую помощь ЕС?



С помощью Дорожной карты приоритетных реформ на июль-декабрь 2017 года, принятой правительством и парламентом 5 июля 2017 года, Демократическая партия активно мобилизовалась с целью реализации целого ряда реформ. Некоторые из этих реформ были вдохновлены секторальными условиями для макрофинансовой помощи, обсужденных с Брюсселем перед тем, как дорожная карта была инициирована. Эта взаимосвязь между отраслевыми условиями и „дорожной картой” не является случайной, а была спровоцирована необходимостью уменьшения внимание к принятию смешанной системы голосования (20 июля 2017 года). С помощью этого выбора, ускорение определенных реформ, отложенных ранее (система неподкупности, государственные закупки, борьба с отмыванием денег и др.), переориентировала общественное внимание на другие споры, кроме системы голосования.



Отчеты об оценке, проведенные представителями гражданского общества подтверждают, что власти достигли определенного прогресса по 10 секторальным условиям. По многим условиям зарегистрирован скромный прогресс и с многочисленными недостатками, а некоторые являются незавершенными, что значительно уменьшает влияние их действий в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Точнее, из 10 условий, 5 были реализованы с недостатками, а два не были доведены до конца. Таким образом, только 3 условия выполнены без серьезных дефектов. (См. таблицу ниже)



Таблица. Оценка отраслевых условий через призму оценки „Дорожной карты” гражданским обществом Отраслевые условия, оценённые ЕС Действие, включенное в „Дорожную карту приоритетных реформ” (июль-декабрь 2017 года) Оценка гражданского общества действиям из „Дорожной карты” 1. Внедрение новой стратегии реформы публичного управления с целью рационализации центрального публичного управления. 1.1. Парламент примет пакет законов, направленных на реформирование публичного управления. 1.2. Правительство утвердит нормативные акты, связанные с реформированием центрального публичного управления. Реализовано с оговорками 2. Обеспечение эффективного функционирования Национального агентства по разрешению споров. 1.5. Парламент и правительство должны обеспечить функциональность Национального агентства по разрешению споров. Реализовано с оговорками 3. Принятие Закона о государственных и муниципальных предприятиях в целях повышения прозрачности и ответственности госпредприятий. Новый закон введет законные проверки годовых финансовых отчетов с обязательным опубликованием отчетов аудита и финансовой отчетности на сайтах госпредприятий и Агентства публичной собственности. 5.5. Парламент примет Закон о государственных и муниципальных предприятиях. Реализовано без оговорок 4. Принятие нового закона о Счетной палате и создание в парламенте функции Комитета государственных счетов, ответственного за проведение публичных слушаний по индивидуальным отчетам аудита Счетной палаты. 1.3. Парламент примет Закон о Счетной палате Реализовано с оговорками 5. Принятие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 2.5. Парламент примет Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Реализовано с оговорками 6. Выбор Советом по неподкупности в прозрачной форме, на основе заслуг и конкурса председателя и вице-председателя Национального органа по неподкупности (НОН). 2.8. Парламент и правительство обеспечат функциональность Национального органа по неподкупности Инициировано, не завершено 7. Обеспечение парламентом эффективной работы Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества. 2.7. Парламент и правительство обеспечат эффективную работу Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества Инициировано, не завершено 8. Принятие нового Закона об энергетике в целях укрепления рамок управления и регулирования энергетического сектора, в том числе независимости Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и подхода к рекомендациям по пересмотру НАРЭ, сделанных Секретариатом энергетического сообщества. 5.7. Парламент примет Закон об энергетике в соответствии с рекомендациями Секретариата энергетического сообщества Реализовано без оговорок 9. Внедрение мер правительством для того, чтобы уменьшить административную нагрузку для начала управления бизнесом. Министерство экономики и инфраструктуры пересмотрит весь перечень необходимых разрешений и лицензий и сократит их количество. 5.1. Парламент примет изменения и дополнения в Трудовой кодекс в целях его адаптации к современным требованиям рыночной экономики и улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата 5.2. Парламент примет Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (в целях утверждения нового перечня разрешительных документов и сокращения количества лицензий и разрешительных документов) Реализовано без оговорок 10. Принятие парламентом нового Закона о Таможенной службе, который обеспечит высокие стандарты неподкупности и хорошие практики. 1.4. Парламент примет Закон о Таможенной службе На основании этих оценок, первый транш макрофинансовой помощи должен быть задержан до тех пор, пока не будут устранены все недостатки по 7 проблематичным условиям. В частности, речь идет об обеспечении отличного функционирования Национального органа по неподкупности, который должен препятствовать коррупционным инстинктам в государственном и политическом секторе. Так же, особое внимание необходимо уделить активации Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, роль которого очень важно для того, чтобы вернуть максимальное количество похищенных средств из банковской системы, и не только. Самая трудная часть оценки ЕС касается политических предварительных условий, где Молдова постоянно регистрирует плохие результаты. Изменение избирательной системы в пользу правящей партии и отсутствие прозрачности является главной заботой. Согласно констатациям гражданского общества, власть исполнила без всяких оговорок только 12 акций из рекомендаций, предложенных Венецианской комиссией относительно внесения изменений в избирательную систему, 14 акций выполнены с некоторыми недостатками, а 6 действий не были выполнены вообще. Только учитывая эти оценки, первый транш не должен быть предоставлен. Предварительные политические условия это та область, в которой молдавским властям сложнее скрыть неудачи и внушить прогресс. Вместо заключения Если ЕС принимал бы решения на основе оценки гражданского общества, тогда Молдова не должна получать первый транш макрофинансовой помощи. Ни политические, и ни отраслевые условия не выполнены еще в полном объеме и без оговорок. Естественно, власти представят свою точку зрения на реформы, пытаясь сбалансировать видение о качестве выполнения отраслевых условий. Поэтому, ожидания молдавского общества должны быть реалистичными. Европейские оценщики будут иметь максимально объективный отчет, но который будет содержать беспокойства и несколько дополнительных требований по ряду отраслевых условий (неподкупность, госзакупки и др.). Оценка предварительных политических условий остается пока сюрпризом, хотя реальная ситуация в стране не предрасполагает к благоприятным результатам для предоставления транша. Для молдавской реальности, макрофинансовая помощь ЕС может благоприятно повлиять на ускорение некоторых болезненных реформ, которых власти обходили стороной до сих пор. ЕС должен использовать слабости правящей партии и выборы, чтобы получить как можно больше уступок и, соответственно, устойчивых перемен в области реформ.

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