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Еужения Чебан: 30 тысяч кишиневцев остались без социальной поддержки
12.02.2018

Более 30 тысяч жителей Кишинева, получавших помощь из фонда социальной поддержки населения, лишены этого права, заявила муниципальный советник от Партии социалистов Еужения Чебан.

Как передает "ИНФОТАГ", на пресс-коференции в понедельник она напомнила: "Согласно постановлению правительства, фонд прекращает деятельность с 1 января 2018 года. Предоставление помощи будет осуществляться, как и везде, посредством национального агентства социальной поддержки (ANAS)". По мнению Чебан, в реальности данный механизм не работает, и нуждающиеся окажутся без поддержки - в примэрии находятся более 1 тысячи  не рассмотренных заявлений.

"Ежегодно в день вывода советских войск из Афганистана, 15 февраля, ветераны получали помощь по 1000 лей, но в этом году ее, скорее всего, не будет. Фракция социалистов будет добиваться, чтобы люди получали законную помощь, ведь в муниципальном бюджете на 2018 год для этого предусмотрено 22 миллиона лей", - подчеркнула советник.
Хотя с 1 января 2018 года Фонд социальной поддержки населения Молдовы и был упразднен, в Гагаузии он продолжил свою работу и сейчас называется фондом социальной поддержки населения АТО Гагаузия. Финансирование фонда теперь идет из бюджета Гагаузии, а не из Кишинева, сообщает Gagauzinfo.md. При районных администрациях создаются специальные комиссии, которые будут принимать заявления о выделении материальной помощи. За это постановление члены Исполкома Гагаузии проголосовали единогласно.

Республиканский фонд поддержки населения и его местные филиалы были распущены с 1 января по решению парламента от 15 декабря 2017 года.


 
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