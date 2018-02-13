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Ренато Усатый заявил, что подает в отставку с поста мэра Бельц
13.02.2018

Об этом политик рассказал по скайпу в эфире передачи "Politica" на телеканале TV8.

По словам Усатого, ему стало известно, что референдум о доверии действующему мэру не состоится по ряду причин.

Территориальное бюро Государственной канцелярии в Бельцах намерено потребовать отменить решение муниципального совета о проведении референдума об отставке мэра города Ренато Усатого.

"Я принял решение уйти в отставку, для того чтобы все честно могли подготовиться к выборам. Досрочные выборы мэра Бельц состоятся 20 мая", заявил Усатый.

Кандидатом от "Нашей партии" на пост мэра будет Николай Григоришин.

"Я не позволю прокурорам и полицейским решать судьбу Бельцы", заявил Ренато Усатый.

"Это сюрприз. Усатый может ломать игру", - прокомментировал заявление Усатого один из ведущих телепередачи Андрей Попов.


 
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