Игорь Боцан: Кто берет на себя риски за так называемые реформы на муниципальном уровне?

Если утверждается, что в Примэрии муниципия Кишинев в настоящее время были инициированы определенные реформы, не ясно, кто взял на себя ответственность за них, и кто берет на себя риски за их результаты? Если в случае генпримара, который избирается сроком на четыре года, ситуация более прозрачная, то в нынешней ситуации, в которой есть временно исполняющая обязанности примара, ситуация не совсем определенная. В этих условиях не ясно, если текущие изменения и акции на муниципальном уровне можно назвать реформами, поскольку они должны быть предсказуемыми, должны быть представлены как концепции и как ответственность. Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации за участие через демократию „ADEPT” Игорь Боцан в ходе публичных дебатов: „Административные и политические интерференции в столице”, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Игорь Боцан, как постоянный эксперт проекта заявил, что местные выборы имеют политико-административную суть. Поэтому административные и политические интерференции являются практически неизбежными, и они сохраняются и в муниципии Кишиневе. По словам эксперта, исходя из того, что Муниципальный совет и примэрия являются выборными учреждениями, граждане участвуют в выборах и предоставляют им мандат на четыре года. Соответственно, совет является представительным органом, который принимает решения, примар, который так же является представителем сообщества, представляет собой исполнительный орган. Эксперт утверждает, что в местных выборах участвуют партии, и невозможно избавиться от политической составляющей, даже если акцент должен быть сделан на административном компоненте.

Игорь Боцан отметил, что нужно спросить тех, кто представляет муниципалитет, кто берет на себя ответственность, если утверждается, что в настоящее время проводятся определенные реформы. „Потому что в случае примара, он имеет мандат на четыре года и с ним все ясно, но сейчас ситуация с примаром особая. С другой стороны, совет имеет права, но не ясно, если он каким-то образом вовлечен в какие-либо реформы. Есть большинство, оно берет на себя ответственность за реформы? Я лично, как гражданин, не вижу, и мне не ясно, кто берет на себя ответственность за реформы и на основе каких прав? Для меня важна предсказуемость”, - отметил Игорь Боцан.

По его мнению, в нынешней ситуации в муниципии Кишиневе наблюдается разрыв. „На этом фоне, с одной стороны, совершаются определенные непредсказуемые действия, поскольку исполняющая обязанности примара не имеет официального, законного статуса в муниципии. С другой стороны, сегодня, 12 февраля, Сильвия Раду представила доклад о ста днях пребывания в должности, который каким-то образом переплетается с повышением прозрачности процесса принятия решений, борьбой с коррупцией и др. В условиях, когда сообщения основываются на общих сообщениях по стране, на такие проблемы, как коррупция, отсутствие прозрачности, конфликт интересов, можно было бы сказать, что решения не являются непредсказуемыми. С другой стороны, нынешняя ситуация в муниципии Кишиневе является абсолютно ненормальной. Невозможно определить легитимность полномочий Сильвии Раду, назначенную человеком, который, в свою очередь, не был избран на соответствующую должность. Известно и требование Либеральной партии о возвращении в должности Дорина Киртоакэ, и это уже касается реакции правоохранительных органов, которые не установили каких-либо нарушений в процессе назначения Сильвии Раду во главе примэрии. Помимо ненормальности ситуации, отмечается и что-то странное, а именно отношение к отстранённому генпримару столицы по отношению к другому примару – Илану Шору. А это значит, что по отношению к Дорину Киртоакэ применяются не совсем корректные методы. По отношению к нему применяются дискриминационные методы, в отличии от примара Орхей Илана Шора. У них обоих есть одинаковые должности, оба фигурируют в уголовных делах, однако в отношении одного дело приостановлено, а в отношении другого, Дорина Киртоакэ, притесняют. На него оказывают определенное давление уголовного и политического порядка”, - сказал Игорь Боцан.

Он добавил, что на муниципальном уровне существует политическая борьба, в условиях, когда Кишинев составляет 25% избирателей, а парламентские выборы приближаются.

87-у публичные дебаты „Административные и политические интерференции в столице” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке Немецкого фонда Ханнса Зайделя.