ВОЗ обеспокоена ростом устойчивости к антибиотикам по всему миру

Всемирная организация здравоохранения предупреждает об опасности нерационального использования антибиотиков. По данным ВОЗ, у полумиллиона жителей планеты выявлена устойчивость к этим веществам, что осложняет процесс лечения многих инфекционных заболеваний.

Согласно последним данным, в мире уровень устойчивости к антибиотикам для лечения инфекций в крови достигает 82 процентов. В случае пенициллина этот показатель достигает 51 процента, а устойчивость к антибиотикам для лечения инфекций мочевыводящих путей может достигать 65 процентов. И в Молдове эта проблема актуальна. Врачи нашей страны считают, что более чем в 50 процентах случаев антибиотики назначают необоснованно.

В Молдове пока нет официальных данных о количестве людей с устойчивостью к антибиотикам. При этом многие наши сограждане подтверждают, что им часто прописывают подобные препараты.

"Да, назначали, они помогли, мы довольны, у ребенка повысилась устойчивость к болезням".

В то же время многие об опасности чрезмерного употребления антибиотиков ничего не слышали.

"Я простудилась, буду пить антибиотики. Об устойчивости к антибиотикам не слышала, мне ничего не говорили".

Некоторые врачи придерживаются мнения, что их коллеги часто прописывают антибиотики без особой надобности.

"70 процентов детей, у которых диагностируют вирусные заболевания, принимают антибиотики. Это неправильно. В холодное время года, когда наступает сезон острых вирусных инфекций, сезон гриппа, начинать лечение нужно с противовирусных препаратов, и определять, о каком именно патогене идет речь", - cообщила глава муниципального ЦОЗ Луминица Сувейкэ.

Еще одна проблема заключается в том, что в некоторых аптеках страны антибиотики продают без рецептов, хотя закон это запрещает.

Чрезмерное употребление антибиотиков опасно тем, что при появлении устойчивости лечение таких инфекций, как например, фарингит, ангина и гастроэнтероколит, может оказаться неэффективным. Кроме того, избыток предписанных антибиотиков может повлиять на микрофлору организма и существенно снизить иммунитет.