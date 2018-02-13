Власти хотят ввести единый налог для аграриев в 2019 году

С 2019 года власти намерены ввести для аграриев единый сельскохозяйственный налог. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду, который обсудил этот вопрос с предпринимателями из Ниспорен, Унген и Страшен.

"Нам бы хотелось, чтобы все экономические агенты были равны перед законом. Это ненормально, когда одна компания платит налоги, а другая нет. Если бы ввели единый налог, многие вопросы решались бы легче", - сказал сельхозпроизводитель Ион Киляну.

"Надеемся, что нам удастся ввести другую систему налогообложения с января 2019 года. Хотя бы запустить пилотный проект, как мы делали это в 2001 и 2002 годах в южных районах", - заявил председатель парламена Андриан Канду.

Обсудили стороны и вопрос транспортировки товара в страны ЕС. Аграрии говорят, что перевозчики отказываются брать заказы на короткие расстояния, как например в Румынию или Польшу.

"Крупнотоннажные грузовики прежде всего берут заказы на более длинные расстояния. В Унгенах есть железная дорога, отвечающая европейским стандартам, когда-то мы пользовались ею", - сказал председатель Ассоциации производителей зерна Никанор Бузовой.

Министерство экономики и инфраструктуры отметило, что железнодорожные пути и парк локомотивов обновят и модернизируют. Кроме того, Евросоюз предоставит Молдове квоты на поставку нового товара.

"Мы и в дальнейшем будем работать на расширение ассортимента экспортируемой продукции, в том числе животного происхождения. Будем добиваться и увеличения квот на экспорт такого товара, как сливы и столовый виноград", - отметил госсекретарь Министерства экономики Виталий Юрку.

В ближайшие месяцы Андриан Канду посетит несколько районов страны, где проведёт ряд встреч с фермерами и проверит, как внедряется Соглашение о свободной торговле с Евросоюзом.

Документ подписали в 2014 году. С тех пор местные производители приняли участие в программах финансирования, стоимость которых превысила 90 миллионов евро.