Мотивы перевода дела Шора в Кагул не заслуживают доверия

Мотивы перевода дела примара Орхея Илана Шора из Кишинёвского апелляционного суда в Апелляционный суд Кахула не заслуживают доверия. Это было сделано, в то числе, и для того, чтобы пресса не могла попасть на судебные заседания по данному делу. Такие мнения были высказаны представителями непарламентских партий в эфире передачи "Ora expertizei" на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

Заместитель председателя Партии действия и солидарности Михай Попшой не считает заслуживающими доверия те мотивы, которые были озвучены при переводе дела: "Ни один из семи составов судей не может, как это было представлено, рассмотреть данное дело – это возмутительно, и это смешное оправдание. Понятно, что данный шаг нужен исключительно для его дальнейшего затягивания и для снижения давления со стороны общественности на судебный процесс, проходящий ныне в Кишинёве".

Вице-председатель партии Платформы Достоинства и правды Ливиу Вовк считает, что дело было переведено из страха перед прессой, чтобы журналисты не могли попасть на эти судебные заседания: "Чтобы гражданское общество и политические партии, выросшие из протестного движения, не имели возможности протестовать и требовать ареста Шора, дело отправили как можно дальше".

По словам пресс-секретаря Либерально-демократической партии Иона Тергуцэ, судьи поняли, что в какой-то момент могут оказаться частью политической игры, и им придётся "собирать все камни". "Нам нужно выяснить, почему все судьи Апелляционного суда отказываются рассматривать это дело. Не думаю, что речь идёт о простом самоотводе судей. Это может быть нечто гораздо большее", - полагает Ион Тергуцэ.

Решение о переводе дела в Кагул вынесла Высшая судебная палата по просьбе председателя Иона Плешки. По мнению Плешки, это нужно для того, чтобы не вызывать подозрений в пристрастности: адвокат Илана Шора приходится мужем главе секретариата Апелляционной палаты Кишинева, в которой сейчас находится дело. Кроме того, большинство судей Коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты не могут участвовать в рассмотрении дела, в связи с их участием в рассмотрении уголовных дел в отношении бывшего премьер-министра Влада Филата и бывшего депутата Вячеслава Платона по факту банковского мошенничества.