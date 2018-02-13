Молдова и НАТО: 5 миллиардов евро помощи, причем часть денег испарилась

Внешняя политика Молдовы с приходом президента Игоря Додона получила два четких вектора развития.

Хотя народный избранник и премьер республики Павел Филип и заявляли о выстраивании отношений с различными странами, приверженность каждого хорошо понятна. Додон больше смотрит на Восток – взаимодействие с членами ЕАЭС, укрепление отношений с РФ. Глава кабмина в то же время открыто и демонстративно дает понять, что у правительства в приоритете – крепкие связи с ЕС и НАТО. Он, в частности ратовал за открытие Бюро связи военно-политического блока в Кишиневе, которое состоялось в декабре 2017 года, чему противился Додон.

Премьер также подчеркивал, что Молдова хочет активно сотрудничать с НАТО. Редакция SNG.Today обратилась к экспертам с вопросом: а зачем это республике, какая ей польза от дружбы с Североатлантическим альянсом?

Историк и политолог Зураб Тодуа обратил внимание, что за 26 лет независимости мнение людей, согласно результатам опросов, почти не меняется. Около 80 процентов населения страны выступают против сближения с НАТО. Основная часть граждан выступает за нейтралитет Молдовы.

Активными сторонниками показать «лояльность» Западу являются, по мнению политолога, члены группировки во главе с Демократической партией.

«…И здесь речь не идет о каких-то принципиальных убеждениях. Все гораздо проще. Демонстрируя свою лояльность НАТО, молдавские политики рассчитывают сохранить расположение Вашингтона и Брюсселя, продолжать пользоваться поддержкой Запада, получать и «правильно» распределять кредиты и гранты. И, самое главное располагать такой привилегией, как право не отчитываться о том, как расходуются эти деньги», - считает Тодуа.

Эксперт обратил внимание, что с 2009 года, когда «у руля страны» встали прозападно настроенные силы, сумма полученной помощи от «друзей» может составлять 5 млрд евро. Для республики с населением менее 4 млн это действительно серьезные деньги, но часть из них «испарилась».

«…Отличие Молдовы состоит только в том, что здесь никто не беспокоится о соблюдении каких-нибудь правил приличия в обращении с западными деньгами, а именно: хотя бы для видимости создать иллюзию их использования в интересах многократно упоминаемых чиновниками «реформ». Два с лишним года назад стараниями высокопоставленных чиновников из трех государственных банков был выведен 1 млрд. долларов - 1/7 часть бюджеты Молдовы. Все –и в Молдавии, и на Западе знают архитекторов этого «экономического чуда». Все они сегодня при деле, занимают ответственные посты, усердно работают над «евроинтеграцией», - рассказал Тодуа.

Политолог отметил, что в стране есть и политики, которые открыто выступают за вступление республики в НАТО. Удерживает «верхушку» от такого шага лишь критично настроенные против этой инициативы граждане.

«У Республики Молдова армия символическая – всего около 5 тысяч человек. Разумеется, денег на армию не хватает. Сотрудничество с НАТО позволяет подразделениям молдавской армии за счет блока принимать участие в учениях, проходить разнообразные тренинги и обучение. Таким образом, хотя бы некоторая часть военнослужащих имеет возможность узнать, как обращаться с оружием и с какой стороны подходить к сложной технике», - раскрыл детали партнерства эксперт.

Однако он обратил внимание на то, что заверения Альянса о том, что «сотрудничество «не означает…», «не угрожает…», «не должно вызывать беспокойства…»могут ввести в заблуждение только наивную аудиторию. Таких заявлений с момента распада СССР было множество. Тем не менее, НАТО благополучно продвинулось на Восток, напомнил Тодуа.

«Тема укрепления сотрудничества Молдовы с НАТО, а также обсуждаемый в стране вопрос о том, что «нейтральный статус изжил себя», не может не вызывать беспокойства в Москве. В Молдове это понимают и, более того, этому рады. Потому что изо всех сил пытаются изобразить из страны «форпост» Западного мира, который противостоит угрозе появления «русских танков» на границах ЕС. Это, по мнению руководства Молдовы, гарантирует бесперебойный поток денег Запада, а также отсутствие неудобных вопросов о том, куда они исчезают», - добавил политолог.

Доктор политических наук и депутат молдавского парламента Богдан Цырдя считает, что партнерство с НАТО вредит и объединению страны, и отношениям с Россией. По его мнению, власти Кишинева нарушили 11 статью Конституции касательно нейтралитета, подписав с Альянсом в 2006 году индивидуальный план действий (IPAP)

«…Все министры обороны - это назначенцы США, которые либо обучались там, как Виталий Маринуца, либо работали в НПО, финансируемых Вашингтоном, как нынешний министр обороны Еуджен Стурза… Офис НАТО в Молдове - это инструмент разведки и координации действий минобороны в контексте комплекса мероприятий Operation Atlantic Resolve (операция «Атлантическая решимость»). Его цель – военное усиление восточного фланга НАТО, «сдерживание России от региональной гегемонии». При этом сотрудники офиса НАТО имеют право доступа на любой секретный объект и в любое госучреждение, имеют право требовать любую информацию от властей, могут строить на территории страны объекты, не могут задерживаться властями даже в случае вопиющего нарушения закона», - рассказал подробности депутат.

Не верит Цырдя и в то, что НАТО считается с нейтралитетом Молдовы и не собирается вовлечь Кишинев в ряд своих участников.

«Несмотря на свои заявления о соблюдении молдавского нейтралитета, заместитель генсека НАТО отказался в феврале и декабре 2017 подписать с президентом Молдовы Додоном соглашение о признании молдавского нейтралитета. Все это только подтверждает наши опасения, что НАТО пытается втянуть Молдову в свои ряды даже вопреки сопротивлению населения, когда, минимум, 60 процентов выступают за нейтралитет», - дал обоснование депутат.

Высказал свое мнение Богдан Цырдя и по поводу влияния блока на республику.

«Именно НАТО является фактором антироссийской истерии властей, давления на Приднестровье, втягивания страну в зону влияния ЕС и США. Альянс и американское посольство, скорее всего, являются заказчиками ограничения власти президента, его изоляции и дискредитации. И конфликт между народным избранником и парламентом будет нарастать. Единственное, что дала нам НАТО за все эти годы - помощь в уничтожении пестицидов. Хотя за это мы заплатили сполна, участвуя в якобы «миротворческих миссиях» в Ираке», - сделал заключение эксперт.

Несколько иной точки зрения придерживается эксперт и журналист-обозреватель международного телеканала ITON TB Евгений Кудряц.

«Я соглашусь с мнением, которое высказал специальный представитель генерального секретаря НАТО по вопросам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Aппатурай. Он уверен, что сближение НАТО с Молдовой никак не угрожает нейтралитету Республики», - сказал эксперт.

Однако Кудряц добавил, что сближение с Альянсом повлияет на отношения с РФ отнюдь не в лучшую сторону.

«Хочу напомнить, что в ходе прошлогоднего визита в Москву президент Молдовы заявил о том, что интеграция Молдовы в НАТО будет остановлена. Как мы видим, противостояние Додона, Правительства и Парламента Молдовы продолжается, что, естественно, не способствует нормализации обстановки в республике», - считает Кудряц.

Таким образом, «вопрос дружбы с НАТО» тесно переплетается, как с внутриполитическим противостоянием в стране, так и сложным выбором – деньги и Запад, или дружба с Москвой. Решение может быть принято уже после итогов ноябрьских выборов в Парламент, в которых, как рассчитывает Додон, большинство голосов получит пропрезидентская партия социалистов.