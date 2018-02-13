Ион Чебану: Примар, которая влезла в мэрию через окно, отменяет решение совета и останавливает работу больниц

В мэрии муниципия Кишинев власть узурпировали, во главе примэрии стоит человек, пришедший через заднюю дверь и не имеющий никакой легитимности. Об этом заявил председатель фракции Либеральной партии в Кишиневском муниципальном совете Ион Чебану в ходе публичных дебатов, организованных Информационным агентством IPN и Radio Moldova.

Либерал отметил, что после задержания генерального примара Дорина Киртоакэ состоялась узурпация власти на муниципальном уровне. По его словам, Киртоакэ является избранным примаром, его заместители не избраны, а потому полномочия назначения заместителей принадлежат исключительно избранному генпримару.

"Есть несколько вице-примаров, двое из них назначены другим вице-примаром. Вопрос в том, чьим вице-примаром является Сильвия Раду? Дорина Киртоакэ, потому что это примар, который имеет полномочия. То, что происходит сегодня, - это узурпация власти в исполнительном органе, и все, что последовало за этим, может быть поставлено под сомнение”, - сказал Ион Чебану.

Лидер фракции ЛП добавил, что в муниципальном совете и в примэрии, происходит беспорядок, из-за которого будет страдать весь муниципий Кишинев. Так называемые реформы, инициированные Сильвией Раду, преследуют цель избавиться от некоторых чиновников.

"Полная неразбериха в примэрии, люди в подразделениях не знают, куда идти, из-за этого будет страдать весь муниципий. Аукционы не проводятся, хотя лето не за горами. Управление социальной защиты имеет подразделения в секторах Кишинева, а управление здравоохранения - нет, что будет в результате их слияния? Увеличиваем число должностей и разделяем по секторам? Никто не может назвать точных цифр, характеризующих результаты этой так называемой реформы”, - заявил Ион Чебану.

Советник ЛП отметил, что граждане находятся в драматичном и смешном положении, они не могут найти объяснения очевидным вещам. В результате так называемых реформ приостанавливаются процедуры закупок в управлении здравоохранения и в государственных медико-санитарных учреждениях. Сильвия Раду приостанавливает работу больниц, отменяет решение МСК: "Как может неизбранный примар, влезший через окно в примэрию, не имея никакого представительства, отменить решение муниципальных советников? О каких реформах мы говорим?”- задался вопросу Ион Чебану.

Он рекомендовал гражданам не терпеть ситуацию, которая будет иметь серьезные последствия для кишиневцев: "Где это видано, чтобы в демократическом государстве примар отчитывался за 100 дней деятельности?".

87-е публичные дебаты "Административные и политические интерференции в столице" из цикла "Развитие политической культуры посредством публичных дебатов" организованы при поддержке Немецкого фонда Ханнса Зайделя.