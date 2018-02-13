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Общество
В 2017 году иностранные туристы пересекли границу РМ 3,8 миллионов раз
13.02.2018

В Молдову все чаще приезжают иностранные туристы. В прошлом году госграницу пересекли около четырех миллионов раз. Это почти на 5% больше, чем в 2016-ом.

По данным официальной статистики, свыше половины пересекавших границу Молдовы - это граждане Румынии. 27% - граждане Украины. Россияне составили 8% от общего числа въезжавших в нашу страну.

Посещали Молдову граждане Болгарии, Италии, Турции, Германии, США, Великобритании и Франции.

80% туристов въехали в нашу страну на автотранспорте, более 17% - на самолетах, полтора процента - по железной дороге.

Граждане Молдовы выезжали за рубеж более пяти с половиной миллиона раз - почти на два процента чаще, чем в 2016-ом.


 
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