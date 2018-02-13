13 Февраля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
Национальная патрульная инспекция запустила мобильное приложение для отслеживания ситуаций на дорогах
13.02.2018

Национальная патрульная инспекция запустила мобильное приложение "Waze". С его помощью водители смогут онлайн оценить интенсивность дорожного движения в любом населенном пункте, выяснить, на каких участках образовались пробки, и где произошли ДТП. Доступна будет также информация о местах расположения радаров.

Служба InfoTrafic будет обновлять информацию в приложении в режиме реального времени.

"На карте есть все населённые пункты Республики Молдова, и все улицы на ней указаны", - сказал координатор приложения Waze в РМ Ливиу Лупашку.

С каждым новым заходом водителей в приложение, информация в нем также будет актуализироваться.

"Очень интересное приложение. На мой взгляд, очень полезное. Водители теперь всегда смогут выяснить, где на дорогах пробки".

Информацию в приложение можно ввести и вручную. Сделать это смогут как инспекторы, так и сами пользователи.

"Можем ввести информацию о пробках, ДТП, неработающем светофоре, других дорожных происшествиях. А также о планируемых общественных мероприятиях, из-за проведения которых будут перекрыты определенные дорожные участки", - отметил патрульный инспектор Павел Апостол.

Приложение "Waze" бесплатное. Его создали в 2006 году итальянские специалисты и оно быстро стало популярным во всем мире.


 
Количество просмотров:
109
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.