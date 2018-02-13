Национальная патрульная инспекция запустила мобильное приложение для отслеживания ситуаций на дорогах

Национальная патрульная инспекция запустила мобильное приложение "Waze". С его помощью водители смогут онлайн оценить интенсивность дорожного движения в любом населенном пункте, выяснить, на каких участках образовались пробки, и где произошли ДТП. Доступна будет также информация о местах расположения радаров.

Служба InfoTrafic будет обновлять информацию в приложении в режиме реального времени.

"На карте есть все населённые пункты Республики Молдова, и все улицы на ней указаны", - сказал координатор приложения Waze в РМ Ливиу Лупашку.

С каждым новым заходом водителей в приложение, информация в нем также будет актуализироваться.

"Очень интересное приложение. На мой взгляд, очень полезное. Водители теперь всегда смогут выяснить, где на дорогах пробки".

Информацию в приложение можно ввести и вручную. Сделать это смогут как инспекторы, так и сами пользователи.

"Можем ввести информацию о пробках, ДТП, неработающем светофоре, других дорожных происшествиях. А также о планируемых общественных мероприятиях, из-за проведения которых будут перекрыты определенные дорожные участки", - отметил патрульный инспектор Павел Апостол.

Приложение "Waze" бесплатное. Его создали в 2006 году итальянские специалисты и оно быстро стало популярным во всем мире.