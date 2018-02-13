Обыски в столичной примэрии

Представители правоохранительных органов проводят сейчас обыски в примэрии Кишинева, сообщает Noi.md.

Информацию подтвердила врио генпримара Сильвия Раду, которая приветствует действия полиции и заявляет, что чиновники, занимающиеся незаконными делами, должны отвечать за свои действия. Однако она не уточнила, где именно проходят обыски и кого из чиновников они касаются.

«В примэрии Кишинева есть "гости". Компетентные органы проводят обыски и расследование в рамках уголовного дела. Я желаю им успехов и хочу, чтобы они выявили всю мерзость, которая на протяжении десятилетий собралась в примэрии. Виновные должны быть наказаны», – написала Раду в социальной сети.