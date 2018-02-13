Додон - Красносельскому: Давайте договариваться, они: нет, мы не хотим, у нас Плахотнюк

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что власти Приднестровья проводят недальновидную политику, направленную на нежелание менять ситуацию в регионе.

«Это — попытка сделать все возможное, чтобы ничего не поменялось. Получать деньги от России, не платить за газ, давать своим предприятиям газ подешевле, чем остальным», — заявил Додон интернет-телеканалу «Днестр ТВ», передает eadaily.com

По словам главы государства, это «недальновидная попытка все заморозить». При этом он отметил, что Тирасполь в этом направлении находит поддержку и у некоторых политических сил в Кишиневе: «Те, с кем тут общаются лидеры Приднестровья, им невыгодно, чтобы был диалог между мной и Приднестровьем».

В подтверждении своих слов молдавский лидер привел пример, когда приднестровские СМИ, «контролируемые местным олигархатом», его критикуют и не трогают Владимира Плахотнюка и возглавляемую им Демократическую партию (ДПМ в Молдове формирует правящее большинство), которая принимает антироссийские декларации и законы о запрете российских каналов (молдавский парламент принял закон о борьбе с т.н. российской пропагандой).

«У меня вообще иногда складывается впечатление, что некоторые на левом берегу были бы рады, чтобы в Молдове было прорумынское правительство, пронатовское. Потому что в этом случае легче просить денег, не идти на какие-то договоренности, отрезать идею, чтобы у нас была общая страна», — подчеркнул Додон.

«Когда я говорю президенту Приднестровья Вадиму Красносельскому: давайте садиться за стол и говорить, они говорят: нет, мы не хотим, у нас Плахотнюк и демократы, мы с ними разговариваем. Когда я предлагаю переговоры, я же не предлагаю встретиться с "Шерифом".

Вы должны понять, что, если Молдова потеряет свой суверенитет, то Приднестровье не выживет», — заключил президент Молдовы.